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4-й Міжнародний саміт мерів у Києві зібрав понад 50 міських голів

29 вересня, 2021 середа
09:41
Новини саміт мерів

28 вересня у Києві відбувся 4-й щорічний Міжнародний Саміт мерів, організований Western NIS Enterprise Fund. У заході взяли участь понад 130 очільників міст, представників бізнесу, центральної влади та експертів з України, Німеччини, США, Португалії, Албанії

Цього року лейтмотивом Саміту стала тема розвитку міст попри глобальні виклики в умовах пандемії. Під час заходу учасники обговорили теми глобальних трендів розвитку міст, взаємодії між локальною та центральною владою, залучення інвестицій, інклюзивності тощо. 

Ірина Озимок, засновниця Міжнародного саміту мерів, наголосила: "Міжнародний саміт мерів – це більше ніж конференція, це - місце зустрічі тих, хто бажає зробити міста кращими. Справді, останні майже 2 роки міста опинились на передовій: окрім боротьби з пандемією, доводилося продовжувати модернізацію, розвиток, облаштування міського середовища і сьогодні ми дізнались, як це вдавалося очільникам українських та іноземних міст. Цей період навчив якісній співпраці з бізнесом, відповідальному ставленню до міського простору, та показав цінність чистого повітря, а також навчив тому, що рішення повинні прийматись на основі даних".

З-поміж гостей Саміту були мери Хмельницького, Миколаєва, Тернополя, Івано-Франківська, Львова, Маріуполя, Жовкви, Одеси, Новоград-Волинського, Чорткова, Тирани (Албанія), а також експерти та урбаністи з України та світу.

Мер столиці Албанії міста Тирани Еріон Веліай у своєму виступі зазначив, що головне завдання мера – впроваджувати зміни, і поділився своїм досвідом втілення соціально значущих ініціатив у місті. "Щомісяця ми будуємо дитячі майданчики. Я є мером протягом 72 місяців, і в нас уже збудовано 72 майданчики. Нам часто кажуть, що немає змісту витрачати час на дітей, мовляв, вони не мають права голосу. Однак, саме діти є нашим майбутнім. Зараз ми маємо найбільш громадсько-орієнтований центр міста і все це завдяки дітям. У 2022-му році Тирана стане молодіжною столицею", - підкреслив міський голова.

Також очільник Тирани розповів про унікальну ініціативу озеленення столиці задля здоров’я і добробуту теперішніх та майбутніх поколінь. "Ми поставили ціль: до кінця 2030 року висадити 2 млн дерев. Спочатку це здавалося нереальним, але з кожним днем ми стаємо ближче до мети. Кожна дитина в Тирані висаджує дерево на свій день народження. У такий спосіб дитина формує зв‘язок із містом, а столиця стає все екологічнішою", - розповів Еріон Веліай.

Очільники десяти українських міст презентували успішні проєкти, реалізовані ними у період боротьби з пандемією. Зокрема, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів про успішний досвід взаємодії міста з бізнесом в умовах пандемії та розвиток підприємництва. Мер Маріуполя Вадим Бойченко презентував муніципальна стратегію Маріуполя з протидії Covid-19. 

Очільник Миколаєва Олександр Сенкевич поділився досвідом ефективної синергії міста з бізнесом задля проектів розвитку громади. "Миколаївський глиноземний завод вклав 155 млн гривень і за півроку побудував окремий модульний госпіталь. У цій лікарні пройшло лікування 2319 осіб. Водночас, місцевий бізнес допомагав здійснювати доставку продуктів та медикаментів людям, які не могли самостійно виходити з дому", - розповів Олександр Сенкевич.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько виступив із презентацією "Із МЕРа в HR...або як залишатись успішною громадою в часи кризи", під час якої розповів, що одним із викликів пандемії став пошук кадрів. Саме тому місто запровадило програму, яка компенсувала провідним експертам кошти за орендоване житло. Окрім цього було підтримано багато ініціатив, спрямованих на розвиток туризму та потоку інвестицій. 

Селищний голова Любешівської громади Олег Кух розповів, що закриття закладів культури, зумовлених пандемією, підштовхнуло місцеву владу до інвентаризації цього сектору та започаткування проєкту зі створення нової мережі закладів культури.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що пандемія спонукала реалізувати позитивні зміни одразу за кількома напрямками і розвиток комунального транспорту став одним із пріоритетних проектів. "Для мене найбільшим викликом під час пандемії став транспорт — у нас він не працював найдовше. Тому ми почали над цим активно працювати і вирішили, що весь транспорт має бути комунальним і закупили ряд автобусів, які нам дуже допомогли. Вони зокрема перевозили медичних працівників. 90% транспортних засобів мають камери аби уникнути крадіжок. Нам вдалося реалізувати електронний квиток, що допомогло залучати в бюджет вдвічі більше коштів від їх продажу. Пандемія довела, що людям потрібні зелені зони. Тому ми завершили реконструкцію міського озера, створили нові рекреаційні зони", - поділився своїми успіхами Руслан Марцінків.

Мер Новоград-Волинського Микола Боровець поділився досвідом проведення першого муніципального Хакатон, який об’єднав три українських університети для роботи над стратегією розвитку міста і довів, що Хакатон - це дієвий інструмент залученості громади.

У Саміті також взяли участь представники українського та міжнародного бізнесу. Зокрема, титульний партнер заходу, українська компанія бездротової системи безпеки Ajax Systems, яка активно співпрацює з місцевою владою та охороняє муніципальні об’єкти, представила свій досвід. Андрій Русан, директор з продажів Ajax Systems, відзначив, що участь компанії у такому заході - це приклад того, що бізнес може і має бути частиною розвитку міст і країни. За словами Андрія Русана, міста, завдяки запровадженню бездротової системи безпеки, можуть, по-перше, економити гроші місцевого бюджету, а по-друге, робити якість життя місцевих жителів краще, адже безпека - це одне з ключових завдань влади. 

"Місцева влада Маріуполя оголосила тендер на впровадження системи безпеки. Запропоноване рішення бездротової системи Ajax отримало перемогу і за менш ніж два місяці систему запровадили в 114 закладах освіти. Таким чином, інвестувавши в проєкт 17 мільйонів гривень, місто щороку економитиме по 38 мільйонів, які раніше витрачали на сторожів та консьєржів. Проєкт окупився за півроку. Зараз ще 25 міст розпочали впроваджувати систему безпеки Ajax. У середньому, це дозволить економити близько 2,5 мільярдів гривень на рік. Цих коштів достатньо, щоб відреставрувати стадіон Чорноморець в Одесі чи побудувати новий аеропорт у Харкові", - пояснив Андрій Русан.

Завдяки спеціальному формату Саміту, що поєднав у собі експертні дискусії, презентації мерами своїх досягнень та планів, а також корисні знайомства з представниками бізнесу, учасники набули нових знань і змогли створити міцні зв’язки з лідерами міських перетворень з усього світу, а підписати меморандуми та започаткувати нові партнерства.

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