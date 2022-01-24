53,1% українців вважають, що Зеленський не здатний захистити Україну, - КМІС

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня 2022 року.



31,9% респондентів вважають, що Зеленський здатний ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач.



При цьому показники впевененості українців у Зеленському погіршилися порівняно з кінцем листопаду 2021 року.



Так, під час опитування 26-29 листопаду у здатності Зеленського ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач і організувати оборону країни висловили сумнів 51,6% відсотка респондентів, натомість на користь президента відповіли 35,9% опитаних.



Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, щодо загрози нового вторгнення РФ президент Володимир Зеленський заявив, що в української влади "все під контролем, причин для паніки немає".

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