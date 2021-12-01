58,2% українців за те, щоб Зеленський виконав обіцянку і не йшов на другий термін, – опитування КМІС

Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.



Проти другого терміну Зеленського висловились 58,2% опитаних, за – 34,3%.



Більше ніж половина опитаних (51,6%) вважають, що у разі вторгнення Росії В. Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач. Протилежної думки дотримують 35,9% респондентів.



Лише 8% опитаних вважають, що Зеленський краще, ніж інші українські президенти, справляється з обов’язками Верховного Головнокомандувача та головного дипломата країни.



Першість українці віддали Порошенку та Кучмі. Зокрема, на запитання, хто з українських президентів найкраще справлявся з обов’язками керівника зовнішньої політики, найбільше респондентів називали П. Порошенка (25%) і Л. Кучму (23.4%). На запитання, хто з українських президентів найкраще справлявся з обов’язками Верховного Головнокомандувача найбільше респондентів називали Л. Кучму (22,8%) і П. Порошенка (21,9%).



Переважна більшість респондентів (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет, бо це створює можливість фальсифікацій на користь влади. Позитивно до дистанційного голосування ставляться 29%. Навіть серед молодої аудиторії переважає негативне ставлення до інтернет-голосування на виборах, свідчать соціологи.



За останній місяць з 61,7% до 65,9% зросла частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Водночас з 22,7% до 18,6% знизилася частка тих, хто говорить про правильний напрямок справ.



Як відомо, за даними КМІС на перше місце у партійних рейтингах вийшла "Європейська Солідарність", за неї готові проголосувати 14,8% від усіх опитаних та 17,1% серед тих, хто визначився.



Партія "Слуга народу" опустилась на друге місце, її рейтинги продовжують зниження. За неї готові голосувати 13% від усіх опитаних, або 15% серед тих, хто визначився.



Всеукраїнське опитування громадської думки проводилось КМІС упродовж 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Загалом опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.