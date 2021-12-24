60% громадян України вважають, що в енергетичній кризі винен Зеленський, - опитування

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення Еспресо.TV.

Із тим, що Україну не підготувала до опалювального сезону підпорядкована президенту Зеленському владна вертикаль та сам президент, погоджуються 60% громадян.

23% сказали, що ситуація з енергетикою в Україні погіршилась через кризу на світових ринках енергії й газу. 7% вважають, що у цьому винна місцева влада.

10% зазначили, що їм важко відповісти.

Також в українців запитали, як вони ставляться до того, що Україна відновила постачання електроенергії з Білорусі.

45% респондентів вважають, що це - результат дилетантизму влади, яка не підготувала України до опалювального сезону і винні мають бути покарані. 32% сказали, що це вимушений крок для забезпечення країни електроенергією.

Для 14% опитуваних це недопустимий крок і зрада національних інтересів.

Варіант "важко відповісти" обрали 8,7% українців.





Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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