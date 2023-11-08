8 листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил Безтілесних: що робити не можна і які традиції цього дня

У 2023 році дата свята Собору Архистратига Михаїла змінилася

З 1 вересня Православна церква України офіційно перейшла на новоюліанський календар. Тому дати всіх неперехідних православних свят змінилися. Відтепер усі віряни ПЦУ відзначатимуть свої свята раніше.

Раніше це свято (Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних) офіційно відзначалося 21 листопада. Цього ж року дата святкування змінилася. Починаючи з цього року Михайлів День відзначатимуть 8 листопада.

Значення свята

Михайлів День присвячений Архангелу Михаїлу. Цей святий вважається найважливішим главою небесних сил, а саме - архистратигом.

За всіма канонами Церкви Михаїл очолює всі дев'ять чинів ангелів і є головним воїном у битві між добром і злом.

Собор – це поєднання всіх ангелів, на чолі яких стоїть Михаїл. Вони усі разом одностайно служать Богу та славлять Святу Трійцю.

Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) в березні 2023 року повідомила, що з 1 вересня 2023 року буде здійснено перехід на григоріанський календар. Тоді ж був опублікований оновлений церковний календар усіх свят за період з вересня по грудень цього року.

Що не можна робитив цей день

займатися важкою роботою

користуватися гострими предметами

робити послугу в корисливих цілях

мити голову

сваритися

лихословити

сумувати

засуджувати людей

обмовляти

відмовляти у допомозі

бажати зла іншим

заздрити

викидати їжу

Традиції свята

на Михайлів День в давнину намагалися займатися більше допомагати людям

налагоджували добрі стосунки з рідними

вирішували завершити всі конфлікти

у цей день не можна сумувати

наші предки в це день обов'язково влаштовували пишні застілля

8 листопада випікають хліб та ліплять пироги

запрошують в дім багато гостей

Архангел Михаїл — охоронець Києва

Архангел Михаїл є покровителем Києва з часів київського князя Всеволода, а також - Київської області та цілої Наддніпрянщини. Символами столиці є статуя Архистратига Михаїла на Майдані Незалежності та Михайлівський Золотоверхий Собор і монастир.

19 вересня 2020 у столиці України відкрили фонтан "Архангел Михаїл — охоронець Києва".

Храми, статуї, пам'ятники, монастирі на честь Архангела Михаїла розташовані по всій Україні в багатьох місцях. Міхаїл вважається помічником при війнах та при нападах чужинців. До прикладу у Бородянці під час російського обстрілу вціліла статуя Архангела. А у 2022 році в Україну передали статую Михаїла - точну копію тої, що стоїть в Італії в Монте-Гаргано.