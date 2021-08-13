Adidas продає Reebok за $2,1 млрд
Adidas продає бренд спортивного взуття і одягу Reebok компанії Authentic Brands Group (ABG) за $2,1 млрд
Про це повідомляє пресслужба Adidas.
Згідно з повідомленням, Adidas продає Reebok за $2,1 млрд компанії ABG. Більша частка при цьому буде виплачена готівкою при закритті угоди, яке очікується у першому кварталі 2022 року. Більшу частину коштів від продажу компанія має намір розділити між акціонерами.
За словами генерального директора Adidas Каспера Рорстеда, Reebok є важливою частиною Adidas, і компанія вдячна за внесок, який бренд і компанія внесли у нього.
"Ми вважаємо, що після зміни власника бренд Reebok матиме хороші можливості для довгострокового успіху", - цитує пресслужба слова Рорстеда.
Водночас засновник та головний виконавчий директор ABG Джеймі Солтер зазначив, що компанія збереже цілісність, інновації та цінності Reebok.
У пресслужбі нагадали, що Adidas купив Reebok у 2006 році. У 2016 році Reebok ініціював план оздоровлення під назвою Muscle Up, завдяки якому бренд зміг значно поліпшити свої перспективи зростання і прибутковості. У березні цього року компанія Adidas представила свою стратегію Own The Game, розроблену для значного збільшення продажів і прибутковості, а також збільшення частки ринку до 2025 року.
Продаж Reebok не вплинув на фінансові перспективи Adidas на поточний рік або фінансові амбіції компанії на 2025 рік, які були оголошені в рамках стратегії Own The Game в березні 2021 року, наголошується в повідомленні Adidas.
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