Адміністрації Байдена притаманний ірраціональний страх перед кремлем, - експосол США в Україні Гербст

Про це сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Треба відправити в Україну 80, а то й 100 HIMARS і зробити це якнайшвидше. Наш Пентагон це розуміє. Однак є й інші відділи адміністрації, які цього не розуміють, звідси, на жаль, і бере початок слабинка", - зазначив він.

На думку Гербста, Україна робить усе можливе, щоб пришвидшити ще більшу підтримку США

"Ви боретеся відважно, мужньо та результативно. Я щойно бачив першу леді, пані Зеленську, яка виступала перед Конгресом, розповідаючи про дику війну, яку веде Росія, і про потребу в більшій кількості американської зброї. Ваше посольство також чудово працює тут у США, і до нас приїжджає багато людей, які виразно говорять про негайні потреби України", - сказав експосол.

На його думку, допомога США надто повільна.

"Адміністрації Байдена притаманний ірраціональний страх перед кремлем, а також небажання рішуче відстоювати життєво важливі американські інтереси. Чесно кажучи, адміністрація Байдена окреслила правильний підхід, але реалізовує його дуже слабко. Допомога посилюється, але, на жаль, невеликими кроками та дуже повільно", - підсумував Гербст.