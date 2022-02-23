Американська співачка Шер публічно підтримала Україну на тлі російської агресії
Американська співачка Шер назвала президента Росії Володимира Путіна деспотом та закликала зупинити його і додала, що Україна є важливою для США
Про це вона написала у Twitter.
Шер опублікувала у своєму пост, у якому підтримала дії США і пояснила, чого хоче Путін, і чому Україна важлива для США.
"Чому Україна важлива для США? Путін деспот, який знищує героїв, і, якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, доки не воскресить СРСР. Європа стане маленькою та незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть перемогти нас. І бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, розподіл, слабкість", - написала вона.
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