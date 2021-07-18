Американські кораблі залишили Чорне море після навчань Sea Breeze

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Про те, що корблі залишили Чорне море заявило командування сил ВМС США в Європі.

"Ми змогли продемонструвати нашу спільну прихильність безпеці Чорноморського регіону разом з нашими союзниками в НАТО і партнерами", – сказав командувач. Ross Джон Д.Джон.

У командуванні чил ВМС США у Європі підкреслили, що Чорне море - критично важливий водний шлях для морської торгівлі і стабільності в Європі.

Навчання Sea Breeze проходили з 28 червня до 10 липня в регіоні Чорного Моря. Україна та США спільно провели навчання за участю та підтримки 32 країн.

Навчання Sea Breeze - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборони і військових відносин між Міністерствами оборони США і України від 1993 року. Організаторами навчань виступають України та США.