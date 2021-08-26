АМКУ перевіряє "Київтеплоенерго" через збільшення рахунків за опалення "заднім числом"

Про це повідомила пресслужба АМКУ.



Згідно з повідомленням, Комітет почав отримувати скарги киян на комунальне підприємство "Київтеплоенерго" через нарахування у платіжках додаткових сум за минулий період, підставою для чого, нібито стали рекомендації АМКУ. При чому перерахування у цих платіжках відбуваються переважно у бік збільшення та без належного обґрунтування підстав для цього.



"Причини таких дій КП наразі перевіряються Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України", - йдеться у повідомленні.



Водночас, у Комітеті наголосили, що нові нарахування кияни отримали не в результаті дій цього відділення, а у результаті дій чи бездіяльності "Киїтеплоенерго", яке без укладення договорів зі споживачами здійснювало нарахування за новою методикою розподілу між споживачами загальних обсягів комунальних послуг. Такі дії, зазначили в АМКУ, можуть містити ознаки порушення конкурентного законодавства, у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку.



У пресслужбі нагадали, що раніше АМКУ рекомендувало "Київтеплоенерго" утриматися від застосування цієї методики зі споживачами, з якими не укладено договори та здійснити перерахунки споживачам, з якими такі договори були укладені.



В АМКУ зазначили, що "Київтеплоенерго" вже повідомило Комітет про часткове виконання рекомендацій, зокрема, в частині здійснення перерахунків відповідно до Методики за послуги в опалювальний період 2020-2021 року.



Наразі Комітет з'ясовує стан виконання цих рекомендацій. Зокрема, АМКУ намагається отримати детальну інформацію стосовно проведеного перерахунку споживачам. До "Київтеплоенерго" направлено всі необхідні вимоги про надання інформації щодо проведеного перерахунку.

Нагадаємо, 20 серпня набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби", який, серед іншого, дозволяє примусове відключення боржників від комунальних послуг.