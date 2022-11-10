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Amnesty International звинуватила РФ у злочинах проти людяності - звіт

10 листопада, 2022 четвер
22:58
війна з Росією Amnesty International

Незаконне переміщення Росією цивільних осіб є воєнним злочином і, ймовірно, злочином проти людяності

Про це йдеться у звіті Amnesty International, опублікованому 10 листопада.

Як зазначено в доповіді Amnesty International, опублікованій під назвою "Як тюремний конвой": незаконне переміщення Росією цивільних осіб в Україні та зловживання під час "фільтрації", російська влада примусово переміщувала та депортувала цивільних осіб з окупованих територій України, що рівнозначно воєнним злочинам і, ймовірно, злочинам проти людства.

У звіті докладно розповідається про те, як російські та контрольовані Росією сили насильно переміщували цивільних осіб з окупованої України на території, контрольовані Росією, або ж у Росію. Під час цього процесу дітей розлучали зі своїми родинами, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Amnesty International задокументувала випадки, коли членів певних груп, включаючи дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями, примусово переміщували на інші окуповані Росією території або незаконно депортували до РФ. Зокрема, згадано про випадок, коли жінку розлучили з її 11-річним сином під час фільтрації, затримали та не возз’єднали з ним, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Окрім того, люди, затримані під час фільтрації, повідомили Amnesty International, що їх піддавали катуванням та іншим формам жорстокого поводження, включно з побиттям, електрошоком і погрозами страти. Комусь відмовляли у їжі та воді, багатьох утримували в небезпечних умовах.

Amnesty International опитала 88 людей з України: мирних жителів Маріуполя, а також Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Більшість із них розповідали про умови примусу, коли вони не мали жодного вибору, крім як поїхати до Росії чи інших окупованих РФ територій. Також цивільні жителі розповіли Amnesty International про те, як їх змушували проходити "фільтрацію", що іноді призводило до затримань, тортур та іншого жорстокого поводження.

"Відокремлення дітей від їхніх сімей і примусове виселення людей за сотні кілометрів від їхніх домівок є ще одним доказом тяжких страждань, яких завдало вторгнення Росії цивільному населенню України", — сказала Агнес Калламар, генеральний секретар Amnesty International.

Тактика Росії щодо примусового переміщення та депортації є воєнним злочином. Amnesty International вважає, що це має бути розслідувано як злочин проти людяності.

"Усім примусово переміщеним і досі незаконно утримуваним має бути дозволено виїхати, а всі відповідальні за скоєння цих злочинів мають понести відповідальність. Дітей, які перебувають під опікою Росії, необхідно возз’єднати зі своїми сім’ями, і необхідно сприяти їх поверненню на території, контрольовані українським урядом", – йдеться в доповіді.

  • За даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених. Проте точну цифру примусово вивезених з України дітей встановити неможливо
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