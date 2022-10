На додаток до навчання на курсах англійської онлайн у Грін Форест важливо займатися самостійно. Пропонуємо використати свій меланхолійний настрій та осінню лінь з користю для мови.

Боремося з осінньою нудьгою за допомогою англійської онлайн

Якщо ваш стан можна описати як "I'm just feeling blue" або "Feel down in the dumps", пропонуємо провести затишний осінній вечір із користю для англійської. Отже, починаємо з приготування вечері чи закуски. На Youtube можна знайти канали відомих шеф-кухарів та кулінарних блогерів і приготувати за їхнім рецептом. І побалуєте себе смачною стравою, і прокачаєте англійську. Не забудьте про напої: гарячий шоколад, какао, чай, глінтвейн - усе, що зігріває і піднімає вам настрій.

Далі переходимо до вибору тематичного фільму або серіалу. Онлайн перегляд допоможе прокачати словниковий запас, аудіювання, просто підніме настрій. Мелодрама, детектив, драма чи комедія? Обирайте улюблений жанр, який допоможе створити необхідну атмосферу. Наша осіння добірка:

Солодкий листопад/Sweet November

Осінь у Нью-Йорку/Autumn in New York

Зелена книга/Green Book

Наречена-втікачка/Runaway Bride

Амелі/Amélie

Друзі/Friends

Як я зустрів вашу маму/How I Met Your Mother

Похмілля у Вегасі/The Hangover

Відпустка за обміном/The Holiday

Погана вчителька/Bad Teacher

Знайти контент мовою оригіналу можна в різних онлайн-кінотеатрах. Якщо ви новачок, увімкніть субтитри зрозумілою мовою, виберіть для перегляду картину, яку ви вже бачили.

Якщо ви віддаєте перевагу проводити дозвілля за прочитанням книги, то віддайте перевагу твору англійською. Читайте онлайн або в друкованому варіанті, короткі оповідання або роман, те, що читали в перекладі, або сучасний хіт - головне, що ви практикуєте іноземну і небанально проведете час. Навіть у найлінивіший вечір можна інтегрувати вивчення англійської: читайте пости англомовних блогерів, дивіться розважальне шоу на Youtube, вивчайте тренди TikTok, пограйте в онлайн-гру.

Напишіть своїм друзям "I'm kinda gloomy" і запросіть їх на домашню вечірку. Навіть якщо вас розділяють кілометри, зустрітися завжди можна онлайн. Англійську можна інтегрувати та в такі зустрічі. Це точно буде не банально і пізнавально для всіх. Наприклад, можна пограти в настолки, разом подивитися фільм, спортивне змагання тощо. Ви зможете потренувати розмовні навички, покращити аудіювання та позбутися мовного бар'єра в дружній атмосфері.