"Антону з Москви потрібно готуватись до захисту дому": росіяни поширюють новий пропагандистський наратив
Центр протидії дезінформації проінформував українців про новий наратив російської пропаганди
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Я особисто тепер розумію, що мені, Антону з Москви, потрібно готуватись до того, щоб захищати свій дім і домівки своїх сусідів", - заявив пропагандист Красовський після новин про безпілотники над територією РФ
Росіянин також додав, що ситуація, яка склалася, стосується кожного громадянина Росії й всі повинні задіяти свідомість
"Своєю заявою рашист намагається маніпулювати населенням РФ і таким чином мотивує об'єднуватись та мобілізуватись на війну проти України. Нагадуємо, Антон Красовський – українофоб, який закликав спалювати українських дітей і топити їх у річці. У червні 2022 року заявив, що здав літр крові для підтримки російських окупантів, водночас він з 2011 року є ВІЛ-позитивним", - пише ЦПД.
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