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Армія РФ обстріляла Понятівку на Херсонщині: травмовано чоловіка

14 серпня, 2023 понедiлок
15:37
Війна з Росією на фото наслідки обстрілу Херсона

Російська окупаційна армія вдень 14 серпня обстріляла Понятівку на Херсонщині, внаслідок чого було травмовано мирного мешканця

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Армія РФ вкрила вогнем житловий будинок у Понятівці Дарʼївської громади. У власній оселі поранення дістав місцевий житель. Чоловіка з втратою верхньої кінцівки шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсонщини минулої доби

Унаслідок обстрілу Херсона в ніч на 14 серпня дістали поранення троє людей. Терористи обстріляли житловий будинок у Широкій Балці, в якому мешкала родина з дітьми, усі загинули. Також у Широкій Балці загинув 67-річний місцевий житель.  

Через ворожий обстріл Станіслава загинув пастор християнської церкви та його 57-річний односелець. У двох жінок, 59 та 24 роки, діагностували мінно-вибухові травми, їм надали допомогу. 

У Золотій Балці ворожим вогнем пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 61-річна жінка.

Через обстріл магазину в Комишанах 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легкі. 

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та 63-річний чоловік, їм надають медичну допомогу. Всього за добу через російську агресію семеро людей загинули, з них – двоє дітей. 13 людей дістали поранення.

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