Армія РФ обстріляла Понятівку на Херсонщині: травмовано чоловіка

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Армія РФ вкрила вогнем житловий будинок у Понятівці Дарʼївської громади. У власній оселі поранення дістав місцевий житель. Чоловіка з втратою верхньої кінцівки шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсонщини минулої доби

Унаслідок обстрілу Херсона в ніч на 14 серпня дістали поранення троє людей. Терористи обстріляли житловий будинок у Широкій Балці, в якому мешкала родина з дітьми, усі загинули. Також у Широкій Балці загинув 67-річний місцевий житель.

Через ворожий обстріл Станіслава загинув пастор християнської церкви та його 57-річний односелець. У двох жінок, 59 та 24 роки, діагностували мінно-вибухові травми, їм надали допомогу.

У Золотій Балці ворожим вогнем пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 61-річна жінка.

Через обстріл магазину в Комишанах 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легкі.

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та 63-річний чоловік, їм надають медичну допомогу. Всього за добу через російську агресію семеро людей загинули, з них – двоє дітей. 13 людей дістали поранення.