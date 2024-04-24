Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 17-24 квітня: Тактичні невдачі на фронті vs стратегічні перемоги у війні
Огляд

Карта бойових дій за період 17-24 квітня: Тактичні невдачі на фронті vs стратегічні перемоги у війні

Богдан Бачинський
24 квітня, 2024 середа
10:54
карта бойових дій Карта. Авдіївка_2404

Росіяни захопили Новомихайлівку, зайшли у стратегічно важливе Очеретине і підійшли впритул до Часового Яру. Натомість ЗСУ завдали кинджального удару по Криму

Контратака ЗСУ в Часовому Ярі

Темп наступу росіян дещо спав. Вони закріплюються на досягнутих позиціях, а тим часом ворожа авіація рівняє КАБами місто й українські позиції. Окрім того, окупанти намагаються остаточно вибити наших військових з останніх позицій у Богданівці та повністю захопити Іванівське. Втім за тиждень Сили оборони повністю нівелювали результати їхніх штурмів.

Карта. Бахмут_2404

Натомість у відповідь ЗСУ завдали дошкульного авіаудару по Бахмуту, де керованою ракетою влучили в командний пункт 331 полку ВДВ. Ліквідовані близько десятка офіцерів, включно з командиром, є низка поранених.

Разом з тим на південь від Іванівського воїни четвертого штурмового батальйону 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка провели наступ та вибили росіян із раніше захоплених позицій. Це дасть змогу зміцнити надважливу оборону Кліщіївки.

Пост-Авдіївський фронт, криза в Очеретиному

На південному Авдіївському фронті окупанти зазнали великих втрат і не змогли пробитися далі на захід після окупації Первомайського, а також вперлися в нашу оборону біля Яснобродівки й Уманського. Біля Орлівки вони не зуміли перейти річку Дурна, але їхні наполегливі спроби зробити це біля Семенівки та Бердичів, схоже таки дали результат. Наразі їхній плацдарм ще не великий, а тому в Сил оборони є можливість відкинути їх назад за річку.

Карта. Авдіївка_2404

Втім найбільші зусилля окупанти перенесли на північний фланг. Триває наступ на Новокалинове й Керамік. Села нам вдалося втримати, але ворог розширює зону контролю на північний схід від них.

Найгіршою є ситуація в містечку Очеретине, куди ворог пробивався ще тиждень тому. ЗСУ не вдалося зупинити цей прорив і за кілька останніх днів росіяни розвинули свій наступ та зайняли позиції в центральній частині Очеретиного. Окрім того з кожним днем вони розширюють свій клин у південно-західному напрямку й фактично захопили Новобахмутівку, а також почали атакувати Бердичі ще з одного флангу – з півночі.

Карта. Авдіївка_2404

Цей наступ росіян по панівній височині, яка простягається через Очеретине, є доволі загрозливим для нашої оборони Бердичів, Семенівки й Уманського з правого флангу, та Новокалинового і Кераміка – з лівого. Тому саме в ці дні бої за Очеретине тривають доволі інтенсивні. Наші воїни не відступають та стримують окупантів, а на підмогу оборонцям містечка приїхали "бредлі" із 47-ї бригади, які тримають оборону на сусідній ділянці в Бердичах. 

На Вугледарському та Курахівському напрямках ЗСУ стримують потужний наступ

На жаль, оборона Новомихайлівки, в якій наші герої стримували окупантів від жовтня 2022 року, впала. Село майже повністю окуповане, а Сили оборони відступили в напрямку наступного населеного пункту – Костянтинівки. Активний наступ на село зс рф розпочали 7 місяців тому. За цей час, втративши десятки тисяч військових і сотні бронетехніки, вони зуміли пробитися на захід на 13 км. Цього занадто мало, щоб убезпечити залізничний шлях Донецьк – Волноваха – Маріуполь, а тому росіяни хочуть розвинути успіх.

Вони штурмують по всьому периметру фронту, від Микільського і до нещодавно захопленої Побєди, але зазнають невдачі. Біля Мар’їнки, між Побєдою і Георгіївкою, окупанти зайняли частину сірої зони, пересунувши свої позиції на кілометр на захід.

Карта. Красногорівка_2404

Запеклі бої тривають у Красногорівці, де минулого тижня рашисти штурмували південні та східні околиці міста. Силам оборони вдалося частково вибити окупантів зі східних районів, а бої за південну забудову тривають досі.

ЗСУ готують деокупацію Криму

5 американських ракет ATACMS вдарили по аеродрому поблизу Джанкоя, де, крім літаків і гвинтокрилів, стояв дивізіон ППО. Як наслідок – знищено 4 пускові установки найновішого С-400 "Тріумф", дві установки С-300, три радіолокаційні станції, невідому кількість авіації, а також здетонував склад боєприпасів до ППО. Особливо важливою є ліквідація унікальної РЛС "Фундамент-М", яка була пунктом управління ППО в Криму. За своїми характеристиками вона могла відстежувати та скеровувати ППО на 10 тис. цілей. Але ATACMS зупинити не змогла. Тепер почався підрахунок, скільки таких ракет потрібно ЗСУ, щоб повністю знищити ППО в Криму.

У Севастополі ракети влучили в унікальний корабель "Комуна". Побудований у 1915 році для порятунку підводних човнів, наразі він витягував із дна важливі для ворога елементи ексфлагмана ЧФ рф, крейсера "Москва". Карта. Крим_2404

Стратегічні перемоги над Росією

Уперше наші ВПС спільно із ГУР та СБУ зробили вдалу засідку та збили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який повертався після атаки на Україну. В бомбардувальник влучили на відстані понад 300 км, а ще близько сотні він підбитий пролетів над РФ і впав у Ставропільському краї. 

Річ навіть не в тому, що в Росії залишилося близько 30 аналогічних літаків і вона не може виробляти нових, а в тому, що тепер вони будуть вкрай обережні, тож кількість атак на Україну може зменшитись. Окрім того, загинули 3 пілоти, яких для такого унікального літака в зс РФ вкрай мало.

Карта. Обстріли Росії_2404Однак справжнім проривом став удар безпілотників по радіолокаційній станції стратегічного ядерного прикриття "Контейнер" у місті Ковилкіно, що в Мордовії. Станція забезпечувала обрахунок та управління для пускових установок ППО, які розташовані по всій Росії, й особливо сконцентровані під Москвою та мали б відбивати удари важких балістичних ракет супротивника. Без цієї станції удари балістики відбити неможливо. Сподіваємося, що 8 вибухів наших дронів було достатньо, щоб гарантувати достатній рівень ураження "Контейнера". Окрім того, наша ППО вперше збила 2 надзвукові крилаті ракети Х-22 та одну модернізовану Х-32.

У вісім російських областей завітали десятки українських безпілотників. У Московській, Бєлгородській, Брянській, Курській, Тульській, Смоленській, Рязанській і Калузькій областях вибухали електропідстанції, бази зберігання пального й інші об’єкти критичної інфраструктури. Так, у Смоленській області згоріли дві нафтобази, одна з яких була головним транзитним вузлом для експорту з білоруських НПЗ. Ще одна надтобаза спалахнула у Воронезькій області. У Ростовській області в Каменськ-Шахтинському дрони підпалили хімзавод, що виробляє тверде паливо для зенітних ракет. А в Казані безпілотники успішно атакували авіазавод ім. Горбунова, де виробляють стратегічні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.

Теги:
Статті
Новини
Росія
Крим
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
безпілотник
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
ракетний удар
Вбиті росіяни
Контрнаступ ЗСУ
Часів Яр
Вугледар
Читайте також:
фейк
22 квітня, 2024 понедiлок
"Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 22 квітня
Ілон Маск
22 квітня, 2024 понедiлок
"Діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів": Маск прокоментував схвалення допомоги Україні Палатою представників США. В ОП відреагували
НАБУ
23 квітня, 2024 вiвторок
Збитки на майже 300 млн грн: НАБУ викрило злочинну групу з чинним міністром на чолі
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 39.89
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 квітня
12:07
На Закарпатті прикордонники з пострілами затримали шістьох чоловіків, які планували втекти до Угорщини
ВР проголосувала за збільшення чисельності прикордонників
12:04
OPINION
Валерій Пекар
Чому ми втікаємо з поля битви за свідомість
11:52
Євген Балицький
ВАКС конфіскував у колаборанта Балицького 5 літаків, автомобілі, квартири та будинок
11:30
Оновлено
безпілотник, дрон
Безпілотники СБУ вночі атакували дві нафтобази у Смоленській області РФ
11:18
Джамала
Джамалу обрали речницею від України на Євробаченні-2024
11:15
Збір на амуніцію для 65 ОМБр
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Як штучний інтелект допомагає ЗСУ та чому найбільша загроза для Європи не Путін, а ультраправі. Акценти світових ЗМІ 24 квітня
11:14
Електроенергія
Україна третю добу поспіль залучає аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 24 квітня
11:13
Водопілля у Києві 2024 рік
У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до рекордної цієї весни позначки
11:06
На фото: російські книжки
У Росії створили експертний центр, який визначатиме відповідність книг законодавству
11:04
Ексклюзив
окупанти
Кримська операція залежатиме від того, що будуть робити росіяни після 9 травня
10:48
Оновлено
обстріл одеса
Росіяни зранку вдарили ракетами по Одесі: є постраждала
10:45
окупанти в Криму
Британська розвідка назвала кількість дезертирів, яких РФ засудила з 2022 року
10:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 квітня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:41
КНДР, Північна Корея
Міністр зовнішніх економічних зв'язків КНДР після візиту до Росії прилетів до Ірану
10:31
в Одесі затримали агента ФСБ
Наводив ракети на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за судимість: в Одесі затримали агента ФСБ
10:26
На фото: виставка "06:29 Момент зупинки музики"
У Нью-Йорку відкрили виставку, яка відтворює музичний фестиваль в Ізраїлі, на який 7 жовтня напав ХАМАС
10:11
Ексклюзив
Згурець назвав пріоритетні цілі для застосування ATACMS
10:08
OPINION
Віктор Трегубов
Декого переконати оплесками та лагідним поглядом неможливо
10:06
Оновлено
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
У РФ заарештували заступника Шойгу через хабарництво
09:51
Телемарафон внесли у звіт Держдепу США про порушення прав людини в Україні
09:48
Президент Фінляндії Александер Стубб
"Менше говорити і більше готуватися": президент Фінляндії про найкращий спосіб уникнення війни
09:29
"Федоров прагне одноосібно захопити владу в місті": очільник Запоріжжя Куртєв написав Зеленському про спробу політичного перевороту
09:21
Ексклюзив
В районі Очеретиного тривають бої, ситуація під контролем ЗСУ, - офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади Цехоцький
09:13
Олексій Навальний
У Росії відсторонили від виконання обов'язків священника, який очолив панахиду за Навальним
09:12
санкції проти Ірану
Багаторічна кіберкампанія проти компаній: США застосували санкції щодо Ірану
09:07
Трофейна техніка
РФ перекидає військову техніку через Маріуполь на північ Донеччини, - радник мера
08:46
вибори у Північній Македонії
У Північній Македонії відбуваються президентські вибори
08:39
Оновлено
РФ вночі вдарила ракетами по житловому комплексу в Харкові: кількість постраждалих зросла до 6
08:35
Ексклюзив
війназ Росією
Заступник голови Бердянської райради розповів, як передають залишені домівки мешканців Бердянська новим "власникам"
08:30
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що НАТО наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах
08:24
Вибух на підстанції
ISW оцінив вплив атак БПЛА та повені на нафтопереробну промисловість РФ
08:00
OPINION
Юрій Богданов
Чому союзники нас не захищають? А якщо Путін почне бомбити Гельсінкі...
07:59
ОДКБ
В ОДКБ заявили, що продовжують виконувати зобов'язання щодо Вірменії попри рішення Єревана
07:44
Оновлено
На фото втрати окупантів
ЗСУ за добу знищили російський танк, 43 артсистеми і 880 окупантів, - Генштаб
07:39
карабінери, кокаїн
Одне з найбільших вилучень в історії Швеції: у порту біля Стокгольма конфіскували близько 1,4 тонни кокаїну
07:31
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росія вивела на чергування в Азовське море один корабель
07:16
укриття
У Латвії закликали громадян очистити підвали для створення бомбосховищ
07:09
Радбез ООН
Більшість - чоловіки: ООН зафіксувала 85 випадків сексуального насилля в Україні через війну минулого року
06:59
Ілюстративне фото
В окупованому Маріуполі вночі пролунало щонайменше 12 вибухів, - Андрющенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV