Карта бойових дій за період 17-24 квітня: Тактичні невдачі на фронті vs стратегічні перемоги у війні

Контратака ЗСУ в Часовому Ярі

Темп наступу росіян дещо спав. Вони закріплюються на досягнутих позиціях, а тим часом ворожа авіація рівняє КАБами місто й українські позиції. Окрім того, окупанти намагаються остаточно вибити наших військових з останніх позицій у Богданівці та повністю захопити Іванівське. Втім за тиждень Сили оборони повністю нівелювали результати їхніх штурмів.

Натомість у відповідь ЗСУ завдали дошкульного авіаудару по Бахмуту, де керованою ракетою влучили в командний пункт 331 полку ВДВ. Ліквідовані близько десятка офіцерів, включно з командиром, є низка поранених.

Разом з тим на південь від Іванівського воїни четвертого штурмового батальйону 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка провели наступ та вибили росіян із раніше захоплених позицій. Це дасть змогу зміцнити надважливу оборону Кліщіївки.

Пост-Авдіївський фронт, криза в Очеретиному

На південному Авдіївському фронті окупанти зазнали великих втрат і не змогли пробитися далі на захід після окупації Первомайського, а також вперлися в нашу оборону біля Яснобродівки й Уманського. Біля Орлівки вони не зуміли перейти річку Дурна, але їхні наполегливі спроби зробити це біля Семенівки та Бердичів, схоже таки дали результат. Наразі їхній плацдарм ще не великий, а тому в Сил оборони є можливість відкинути їх назад за річку.

Втім найбільші зусилля окупанти перенесли на північний фланг. Триває наступ на Новокалинове й Керамік. Села нам вдалося втримати, але ворог розширює зону контролю на північний схід від них.

Найгіршою є ситуація в містечку Очеретине, куди ворог пробивався ще тиждень тому. ЗСУ не вдалося зупинити цей прорив і за кілька останніх днів росіяни розвинули свій наступ та зайняли позиції в центральній частині Очеретиного. Окрім того з кожним днем вони розширюють свій клин у південно-західному напрямку й фактично захопили Новобахмутівку, а також почали атакувати Бердичі ще з одного флангу – з півночі.

Цей наступ росіян по панівній височині, яка простягається через Очеретине, є доволі загрозливим для нашої оборони Бердичів, Семенівки й Уманського з правого флангу, та Новокалинового і Кераміка – з лівого. Тому саме в ці дні бої за Очеретине тривають доволі інтенсивні. Наші воїни не відступають та стримують окупантів, а на підмогу оборонцям містечка приїхали "бредлі" із 47-ї бригади, які тримають оборону на сусідній ділянці в Бердичах.

На Вугледарському та Курахівському напрямках ЗСУ стримують потужний наступ

На жаль, оборона Новомихайлівки, в якій наші герої стримували окупантів від жовтня 2022 року, впала. Село майже повністю окуповане, а Сили оборони відступили в напрямку наступного населеного пункту – Костянтинівки. Активний наступ на село зс рф розпочали 7 місяців тому. За цей час, втративши десятки тисяч військових і сотні бронетехніки, вони зуміли пробитися на захід на 13 км. Цього занадто мало, щоб убезпечити залізничний шлях Донецьк – Волноваха – Маріуполь, а тому росіяни хочуть розвинути успіх.

Вони штурмують по всьому периметру фронту, від Микільського і до нещодавно захопленої Побєди, але зазнають невдачі. Біля Мар’їнки, між Побєдою і Георгіївкою, окупанти зайняли частину сірої зони, пересунувши свої позиції на кілометр на захід.

Запеклі бої тривають у Красногорівці, де минулого тижня рашисти штурмували південні та східні околиці міста. Силам оборони вдалося частково вибити окупантів зі східних районів, а бої за південну забудову тривають досі.

ЗСУ готують деокупацію Криму

5 американських ракет ATACMS вдарили по аеродрому поблизу Джанкоя, де, крім літаків і гвинтокрилів, стояв дивізіон ППО. Як наслідок – знищено 4 пускові установки найновішого С-400 "Тріумф", дві установки С-300, три радіолокаційні станції, невідому кількість авіації, а також здетонував склад боєприпасів до ППО. Особливо важливою є ліквідація унікальної РЛС "Фундамент-М", яка була пунктом управління ППО в Криму. За своїми характеристиками вона могла відстежувати та скеровувати ППО на 10 тис. цілей. Але ATACMS зупинити не змогла. Тепер почався підрахунок, скільки таких ракет потрібно ЗСУ, щоб повністю знищити ППО в Криму.

У Севастополі ракети влучили в унікальний корабель "Комуна". Побудований у 1915 році для порятунку підводних човнів, наразі він витягував із дна важливі для ворога елементи ексфлагмана ЧФ рф, крейсера "Москва".

Стратегічні перемоги над Росією

Уперше наші ВПС спільно із ГУР та СБУ зробили вдалу засідку та збили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який повертався після атаки на Україну. В бомбардувальник влучили на відстані понад 300 км, а ще близько сотні він підбитий пролетів над РФ і впав у Ставропільському краї.

Річ навіть не в тому, що в Росії залишилося близько 30 аналогічних літаків і вона не може виробляти нових, а в тому, що тепер вони будуть вкрай обережні, тож кількість атак на Україну може зменшитись. Окрім того, загинули 3 пілоти, яких для такого унікального літака в зс РФ вкрай мало.

Однак справжнім проривом став удар безпілотників по радіолокаційній станції стратегічного ядерного прикриття "Контейнер" у місті Ковилкіно, що в Мордовії. Станція забезпечувала обрахунок та управління для пускових установок ППО, які розташовані по всій Росії, й особливо сконцентровані під Москвою та мали б відбивати удари важких балістичних ракет супротивника. Без цієї станції удари балістики відбити неможливо. Сподіваємося, що 8 вибухів наших дронів було достатньо, щоб гарантувати достатній рівень ураження "Контейнера". Окрім того, наша ППО вперше збила 2 надзвукові крилаті ракети Х-22 та одну модернізовану Х-32.

У вісім російських областей завітали десятки українських безпілотників. У Московській, Бєлгородській, Брянській, Курській, Тульській, Смоленській, Рязанській і Калузькій областях вибухали електропідстанції, бази зберігання пального й інші об’єкти критичної інфраструктури. Так, у Смоленській області згоріли дві нафтобази, одна з яких була головним транзитним вузлом для експорту з білоруських НПЗ. Ще одна надтобаза спалахнула у Воронезькій області. У Ростовській області в Каменськ-Шахтинському дрони підпалили хімзавод, що виробляє тверде паливо для зенітних ракет. А в Казані безпілотники успішно атакували авіазавод ім. Горбунова, де виробляють стратегічні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.