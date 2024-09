The Washington Post: Лобісти у Вашингтоні змагаються за майбутнє Православної Церкви в Україні

Еспресо наводить переказ статті The Washington Post "D.C. lobbyists battle over future of the Orthodox Church in Ukraine".

Коли Джей Ді Венс став кандидатом від Республіканської партії на посаду віце-президента, його квітнева промова, в якій він засудив український уряд за те, що назвав "нападом на традиційні християнські громади", стала сигналом для лобістів, найнятих адвокатом соратника російського православного патріарха.

"Ми вдячні Венсу за те, що він зайняв тверду позицію з цього питання, і закликаємо вас наслідувати його приклад", — йдеться в електронному листі від 17 липня, надісланому законодавцям на Капітолійському пагорбі одним з лобістів.

Цей лист був лише одним із десятків у рамках кампанії, що зображує Київ антихристиянським. За словами шести співробітників Конгресу, ця кампанія спрямована на підрив військової підтримки України. Зусилля лише посилюватимуться після того, як 20 серпня український парламент ухвалив закон, що забороняє релігійні організації, пов'язані з Росією. Закон створює правову базу, яка, на думку релігійних експертів, може фактично призвести до ліквідації української гілки православної церкви, що має зв'язки з Москвою.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має глибокі історичні зв'язки з Російською православною церквою, яку багато американських і українських чиновників вважають інструментом російської зовнішньої політики. Війна виявила глибоку прихильність цієї церкви до Росії, і в Україні розпочато кримінальні провадження проти десятків священнослужителів УПЦ МП за підозрою в допомозі Росії. Згідно з даними Служби безпеки України, вони підозрюються, зокрема, у зборі розвідувальної інформації про українських військових та переміщення зброї.

Ключовим елементом комунікації між лобістами та законодавцями була пропозиція прив’язати подальшу допомогу Україні до збереження УПЦ, згідно з трьома співробітниками республіканської фракції Конгресу, які говорили на умовах анонімності, оскільки не мали повноважень виступати публічно.

Венс чітко вказав на цей зв'язок у своїй промові. "Буде... ганебно, якщо ми не використовуватимемо сотні мільярдів доларів, які ми надсилаємо в Україну, як важіль для забезпечення і гарантування реальної релігійної свободи", — зазначив він. Відповідаючи на запитання про ці висловлювання, прессекретар сенатора сказав, що Венс "чітко дав зрозуміти, що він стурбований переслідуванням християнських громад в будь-якій точці світу".

Уряд президента Володимира Зеленського заявив, що лише хоче бачити в Україні незалежну Православну Церкву, яка не підпорядковуватиметься уряду та ієрархії в Москві, які намагаються зруйнувати українську державність.

Однак закон викликав критику як з боку Папи Римського, який минулого місяця висловив занепокоєння щодо "свободи вірян", так і з боку Кремля. Речник Кремля Дмитро Пєсков минулого тижня заявив, що закон є "відвертим наступом на релігійну свободу, наступом на Православну Церкву і, загалом, наступом на християнство, на справжнє християнство".

Кампанію в США проти зусиль Києва створити, як він стверджує, Українську Православну Церкву, вільну від впливу Москви, очолює Роберт Амстердам, канадсько-американський адвокат, чия фірма має офіси у Вашингтоні та Лондоні.

Амстердам заявив в інтерв'ю, не надаючи доказів, що Служба безпеки України "катує" українських православних священиків за те, що вони розмовляють російською мовою. За його словами, нічого подібного не було "з часів нацистів".

Аргументи Амстердама щодо України нагадують пропагандистську кампанію, описану кремлівськими політтехнологами у внутрішніх документах Кремля за 2023 рік. Ці документи, частину яких отримала європейська розвідувальна служба і проаналізувало The Washington Post, містять вказівки щодо зображення України як "антихристиянського суспільства", а представників адміністрації Зеленського — як "нацистів", що намагаються придушити Українську Православну Церкву.

Амстердам, якого залучив до роботи над цим питанням Вадим Новинський, російсько-український олігарх з тісними зв'язками з вищим керівництвом Російської православної церкви, стверджує, що зосереджений виключно на питанні релігійної свободи, а ніяк не на інтересах Москви. "Не можна заборонити церкву. Це повністю суперечить принципу верховенства права", — зазначив він. "Я ніколи не брав участі в суперечках щодо фінансування. Я ніколи не виступав проти України". В електронних листах до законодавців, засуджуючи Україну за те, що вони назвали "переслідуванням українських християн", лобісти підкреслювали свою "непохитну підтримку" України "в боротьбі з російською агресією". Амстердам підтвердив, що частина його діяльності на користь Української Православної Церкви фінансується Новинським, але відмовився уточнити, хто ще його фінансує.

Українські інституції та євангельські й баптистські лідери відповіли на це власними лобістськими зусиллями, намагаючись вплинути на американських законодавців і основу Республіканської партії. Вони акцентують увагу на утисках протестантів та інших конфесій, які не належать до російського православ'я, на окупованих територіях.

Павло Унгурян, український євангельський лідер, неодноразово зустрічався зі спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном, на початку цього року. Євангельські та баптистські капелани надали свідчення про закриття Росією християнських церков, які не належать до російського православ'я, на захоплених територіях в Україні. Вони також надали документацію про вбивства і ув'язнення євангельських і баптистських священиків, а також про ув'язнення і тортури католицьких священиків. Прессекретар Джонсона не відповів на запит про коментар. Під час публічної дискусії в Інституті Гудзона 8 липня Джонсон зазначив, що "неодноразово" зустрічався з українськими релігійними лідерами і пасторами, і підкреслив, що Росія "цілеспрямовано націлилася на них".

Співробітники Конгресу, в розмові з The Post, тим не менш, висловили занепокоєння щодо того, наскільки кампанія Амстердама вплинула на погляди членів Республіканської партії. Це занепокоєння посилилося після того, як Такер Карлсон оприлюднив інтерв'ю з Амстердамом на цю тему спочатку в жовтні 2023 року, а потім знову в квітні цього року.

Жінка біля Києво-Печерської лаври в липні 2023 року тримає фотографію, на якій президент Росії Володимир Путін нагороджує медаллю "Орден Дружби" священика УПЦ митрополита Павла, намісника лаври, в 2013 році. Фото: Сергій Чузавков/AFP/Getty Images

Москва чи Константинополь

Адміністрація Трампа активно закликала православну громаду в Україні розірвати стосунки з Москвою, за словами двох американських чиновників, залучених до цього процесу. Після 2014 року виникли занепокоєння щодо ролі, яку елементи Української православної церкви Московського патріархату відіграли в сприянні РФ в незаконній анексії Криму та окупації східної частини України проросійськими сепаратистами.

В результаті, частково завдяки зусиллям Державного департаменту під керівництвом Майка Помпео, Вселенський патріарх у Константинополі, найвищий ієрарх Східної православної церкви, надав автокефалію, або автономію від московської ієрархії, Православній церкві України (ПЦУ) у 2019 році. Це призвело до створення церкви, яка підпорядковується Константинополю (історична назва, яку православні віруючі використовують для Стамбула), а не Москві.

Президент Росії Володимир Путін різко виступив проти цього кроку, але при цьому первісна Українська Православна Церква, з її зв'язками з Росією, продовжувала існувати. За новообраної адміністрації Зеленського окремі парафії отримали право обирати, до якої церкви вони хочуть приєднатися — до тієї, що підпорядковується Москві, чи до ПЦУ під Константинополем.

Після повномасштабного вторгнення Росії стало зрозуміло, що цих заходів недостатньо, кажуть київські чиновники.

"Люди зрозуміли, що [УПЦ] є п'ятою колоною Кремля", — сказала Орися Луцевич, заступниця директора програми “Росія та Євразія” лондонського аналітичного центру Chatham House.

Митрополит Климент, речник УПЦ, заперечив це, заявивши, що п'ята колона складається з "тих, хто ділить українське суспільство на правильних і неправильних громадян".

Глава Російської Православної Церкви Патріарх Кирило назвав російське вторгнення частиною "священної війни" і заявив, що російські солдати, які загинули на війні, негайно потраплять до раю. Намагаючись офіційно дистанціювати Українську Православну Церкву від Москви, її глава, митрополит Онуфрій, через три місяці після вторгнення оголосив про розрив відносин з Москвою і заявив, що її священики більше не будуть згадувати Кирила в публічних молитвах.

Однак експертний звіт, замовлений українським урядом, виявив, що ці заходи були косметичними і що критичні канонічні зв'язки продовжують існувати. "По суті, всі рішення, ухвалені Онуфрієм, можна обернути", — сказав Кирило Говорун, колишній керівник апарату патріарха Кирила. Говорун був позбавлений сану Московським патріархом у січні після того, як взяв участь у літургії з єпископом підконтрольної Константинополю церкви. "Якщо Путін виграє війну, то все може повернутися до того, як було".

Крім того, Служба безпеки України повідомила, що 26 священнослужителів УПЦ вже були засуджені за сприяння Росії, а ще 50 отримали повідомлення про те, що вони перебувають під слідством. В одному випадку священик у Бучі, невеликому містечку під Києвом, відомому звірствами, скоєними російськими військами під час окупації, допомагав російським військам у виявленні місцевих жителів, які могли чинити опір.

Амстердам заявив, що священиків і єпископів УПЦ звинувачують і заарештовують за "будь-що схоже на те, що міг би сказати Путін". Він навів приклад митрополита Феодосія, єпископа, який перебуває під домашнім арештом за серію лекцій у Київській духовній академії, в яких він виклав церковну позицію Української Православної Церкви.

Київська влада стверджує, що єпископ "розпалював міжконфесійну ворожнечу" та намагався створити веб-сайт під емблемою Російської Православної Церкви.

Митрополит Павло поставав перед судом у квітні 2023 року. Його помістили під домашній арешт за підозрою у зв'язках з Росієюю Він був звільнений під заставу в серпні 2023 року. Фото: gettyimages

В інтерв'ю та відео, розміщених на сайті savetheuoc.com, Амстердам стверджує, що "переслідування" Української Православної Церкви українською владою призвело до примусового закриття 1 500 українських православних храмів.

Релігійні експерти, однак, кажуть, що багато громад добровільно перейшли до Православної Церкви України, незалежної від Москви, на знак протесту після вторгнення: за останні два роки понад 2 000 колишніх громад УПЦ приєдналися до ПЦУ, за словами Лорен Гомер, президента Міжнародної організації "Право і свобода", що базується у Вашингтоні і займається захистом релігійної свободи.

"Божа ласка"

Зі свого офісу в престижному лондонському районі Белгравія Амстердам позиціонує себе захисником релігійної свободи на тлі панівного західного дискурсу, в якому "небезпечно вважатися кимось іншим, окрім як відвертим русофобом".

Амстердам також стверджує, що він ворог для путінського режиму, якому заборонений в'їзд до Росії через його резонансну діяльність на початку 2000-х років на захист опонента Кремля Михайла Ходорковського.

Документи, з якими ознайомилось The Post, свідчать, що в середині 2023 року Амстердам обговорював річний контракт на 1 мільйон доларів з потужною лобістською групою, пов'язаною з Кремлем — Російським союзом промисловців і підприємців (РСПП), всупереч західним санкціям, накладеним на Росію. Міністерство фінансів США ввело санкції проти РСПП 11 серпня 2023 року.

"Компанія Amsterdam & Partners готова представляти російський бізнес у процедурі оскарження санкцій, ініціюючи широку суспільну дискусію про санкційну політику Великої Британії", — йдеться у службовій записці РСПП від 28 червня 2023 року, яку отримала європейська розвідувальна служба. "Адвокати готові взяти на себе репутаційні ризики і суспільне несхвалення, неминуче пов'язані з активною критикою санкцій".

Амстердам заявив, що він не представляє РСПП і не підписав контракт, оскільки вони не змогли домовитися про умови. Він зазначив, що відмовляється оскаржувати секторальні санкції, пов'язані з російськими технологіями та військовими, оскільки він проти війни Росії. Проте додав, що готовий проводити кампанію проти санкцій, накладених на осіб, які, за його словами, були "несправедливо обрані мішенню виключно за ознакою статків". У РСПП відмовилися від коментарів.

Незабаром після свого спілкування з РСПП, 22 серпня 2023 року, Амстердам заявив, що був найнятий Вадимом Новинським, російсько-українським олігархом, спочатку для того, щоб представляти його інтереси щодо санкцій, запроваджених українським урядом. Ця роль згодом розширилася до роботи Амстердама над питаннями Православної Церкви.

Новинський заробив свої статки на торгівлі нафтою в Санкт-Петербурзі в 1990-х роках разом із близьким соратником Путіна. Пізніше він розширив свій бізнес в Україні, ставши громадянином країни і відомим прихильником Української Православної Церкви. Його часто бачили поруч із Кирилом, лідером Російської Православної Церкви, під час офіційних візитів патріарха в Україну і під час візитів Новинського в Росію, про що свідчать репортажі та фотографії. Амстердам заявив, що Новинський не буде давати коментарів для цієї статті.

Для ведення кампанії на Капітолійському пагорбі Амстердам найняв юридичну фірму Nelson Mullins та її старшого радника з питань політики Рона Клінка, колишнього конгресмена від штату Пенсильванія, про що свідчать документи, подані відповідно до Закону про розкриття лобістської діяльності. Він також залучив Вільяма Берка-Уайта, професора права в Університеті Пенсильванії та колишнього радника Державного департаменту за часів президентства Обами, згідно з документами, поданими відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA). Крім того, Амстердам брав участь у деяких зустрічах з працівниками апарату законодавців, про що свідчать інтерв'ю з працівниками Конгресу.

Амстердам спершу заявив, що його фірма не зареєструвала свою роботу за FARA через виняток у законі щодо представництва релігійних організацій. Один юрист, що спеціалізується на законі FARA, зазначив, що цей виняток поширюється лише на суто релігійну діяльність.

"Виняток, як правило, не застосовується, якщо ваша діяльність не є суто релігійною і не пов'язана з тим, що закон визначає як політичну діяльність. Визначення політичної діяльності включає будь-яку спробу вплинути на уряд США з приводу політики США або на будь-який сегмент американської громадськості з питань, що стосуються громадських або політичних інтересів будь-якої іноземної держави", — зазначив Джошуа Ієн Розенштейн, партнер юридичної фірми Sandler Reiff, яка спеціалізується на FARA та інших питаннях, пов'язаних з реєстрацією лобізму. "Я думаю, що їм буде нелегко довести, що їхня діяльність суто релігійна і неполітична, як це визначено законом".

Пізніше юридична фірма Амстердама повідомила The Post, що на їхню роботу також поширюються окремі винятки FARA, які стосуються представництва клієнтів у судових процесах і участі в "діяльності, яка не слугує переважно іноземним інтересам".

Розенштейн зазначив, що обґрунтованість цих винятків значною мірою залежатиме від специфіки діяльності, зокрема, від "змісту та посилів лобістської діяльності", а також від того, якою мірою ця діяльність керується іноземним урядом. "Все це питання фактів", — сказав він.

Амстердам продовжує стверджувати, що робота фірми суворо обмежена захистом релігійної свободи. "Ми ніколи не виступали проти України з будь-якого іншого питання, — сказав він. "Представництво інтересів нашою фірмою відбувається згідно з усіма відповідними законами".

Прес-секретар фірми Nelson Mullins заявив, що фірма не надає коментарів щодо клієнтів.

Прихильники УПЦ (МП) зібралися біля Києво-Печерської лаври 3 квітня 2023 року. Фото: Getty Images

Берк-Уайт зареєструвався за FARA як представник Української Православної Церкви. У первинній заяві від 5 листопада він повідомив, що отримав $7,000 від юридичної фірми Амстердама за контакти з сенаторами, такими як Марко Рубіо (республіканець від Флориди), Джон Оссофф (демократ від Джорджії) і Джин Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир), а також з Білим домом, співробітниками Комітету з міжнародних відносин Сенату і Управлінням з питань міжнародної релігійної свободи Державного департаменту США. В електронному листі він зазначив, що $7,000 — це загальна сума, яку він заробив за цей період, і додав: "Повна заборона церкви через законодавчі акти, що відмовляє людям у можливості молитися у церкві за їхнім вибором, не може відповідати міжнародним зобов'язанням у сфері прав людини і свободи віросповідання". У пізнішій заяві від 31 травня Берк-Уайт повідомив, що припиняє свою реєстрацію відповідно до релігійного винятку, юридичного винятку та у зв'язку з відсутністю діяльності, яка керується іноземним урядом або безпосередньо просуває інтереси іноземного уряду.

У відповідь на критику закону українська урядова комісія спочатку визначить, чи є УПЦ пов'язаною з Російською Православною Церквою, перш ніж вона зможе внести правову постанову, яка фактично ліквідує УПЦ. Закон також надає УПЦ дев'ятимісячне відтермінування, протягом якого вона може прийняти рішення повністю розірвати стосунки з Москвою.

Деякі парафіяни УПЦ, однак, стверджують, що не можуть приєднатися до церкви під Константинополем, яку вони вважають "розкольницькою" і створеною як політичний проєкт. Вони побоюються, що таке приєднання може призвести до втрати "Божої ласки".

"Ми не можемо приєднатися до злодіїв, які зрадили канонічне право", — сказав в інтерв'ю один з прихильників УПЦ, Микола Мойсієнко.

Тим часом Україна посилює свої зусилля з залучення американських християн: некомерційна організація Kyiv Global Outreach, пов'язана з Київською школою економіки, уклала контракт на 3,6 мільйона доларів з вашингтонською PR-фірмою DCI Group для проведення інформаційної роботи протягом 2024 року, згідно з документами FARA. Гері Маркс, відомий євангеліст і республіканський політичний стратег, якого найняла DCI, організував поїздки українських євангелістів по США для представлення їхньої позиції. Вони виступають на Республіканській національній конвенції, Національній асоціації християн-законодавців та Конвенції баптистів Півдня США.

"Маятник починає коливатися у зворотному напрямку, — сказав Маркс в одному з інтерв'ю. — Ті голоси, які купилися на російські наративи, починають усвідомлювати, що вони не на переможній стороні в цій суперечці".