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Ударам по нафтобазам у Росії радіти рано. Розмова з Артемом Куюном

Марта Оліярник
21 березня, 2024 четвер
20:51
Економіка

Українські дрони вразили мінімум 10 нафтопереробних заводів у Росії останніми тижнями. Чи готовий Кремль до подібних викликів?

Експерт "Консалтингової групи А95" Артем Куюн розповів про результати українських атак на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) у проєкті Коментар на ютуб-каналі Еспресо. Над текстовою версією працювала Ілона Жолондієвська. Текст відредагований та скорочений для більшої ясності.

З цього матеріалу ви дізнаєтеся:

  • Чи є українські атаки болісними для Росії
  • Як атаки на російські НПЗ вплинуть на постачання пального для армії РФ
  • Як атаки на російські НПЗ вплинуть на ціни на пальне

Якими є наслідки ударів українських дронів на російські нафтові об'єкти?

Вимушений засмутити людей, які поспішили впасти в ейфорію з приводу "бавовни". НПЗ – дуже складний механізм. Це величезні підприємства на десятки або навіть сотні гектарів, і технологічні вузли по цій території розкидані. Тому знищити його майже неможливо.

Що стосується статистики, за яку всі зачепилися (12% російських НПЗ за даними Bloomberg, - ред.) – це пошкоджено, а не знищено. У нас немає даних про характер цих пошкоджень, про динаміку виробничих результатів підприємств, які уразили дрони. А від характеру пошкоджень залежить ефект і терміни відновлювання.

Ми вже бачимо, що пріоритетною ціллю є колони первинної переробки нафти – це не суперскладні процеси. Я думаю, що росіяни можуть їх частково відновлювати своїми силами. Щодо ураження складних процесів, які росіяни самі не можуть відновити на 100%, то це в першу чергу поглиблена переробка нафти, а не первинна, яка постраждала. На її відновлення піде в них від декількох тижнів до декількох місяців.

У РФ є 88 НПЗ, працює тільки 38. Вони переробляють понад 500 тисяч тонн нафтопродуктів на рік. Таку інформацію озвучив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Він каже, що для внутрішнього споживання Росії потрібно 130 млн тонн нафтопродуктів, а загальна переробка пошкоджених безпілотниками НПЗ становить 12-14 млн тонн на рік. Чи погоджуєтеся з цими цифрами? 

Більш як 500 млн тонн – це видобуток у Росії. Трохи більше з нього переробляється всередині, а решта експортується. Половина з того, що виробляється – йде на внутрішній ринок саме нафтопродуктів. Десь 130-135 млн тонн переробки нафти піде на внутрішній ринок. Тобто проблеми можуть бути якогось локального характеру, з окремими марками бензину.

Знову-таки це тимчасово. Щоб вивести з ладу чи пошкодити цього величезного монстра – дуже потрібно старатися. Думаю, що для цього треба дуже багато часу і дронів.

Вони можуть збільшити виробництво на віддалених заводах або на тих, які не уражені. Впевнений, що є величезні запаси в росіян. Видобуток нафти та доходи від експорту нафтопродуктів росіян зростають попри санкції. 


Фото: скріншот програми Коментар на ютубі Еспресо

Все ж дрони влучають в установки попередньої переробки нафти без яких подальша переробка  неможлива. У росіян є альтернатива? 

Глобально первинна переробка нафти – не важкий процес. Таких установок первинної переробки на одному заводі декілька, а схеми роботи потоків сировини на заводі можуть змінюватися. Саме від характеру та масштабу пошкодження, який нам невідомий, буде залежати, чи зможуть вони переробляти нафту далі. Можливо, зможуть, але буде поганої якості пальне, яке на експорт не поїде. Але у танк якийсь таке пальне можна залити.

Дуже неприємний ефект – збільшення виходу мазуту. Мазут – це мінусова позиція для будь-якого заводу. Тільки сучасні заводи можуть випускати мінімум мазуту. Сучасні вони завдяки модним  дороговартісним, звичайно, імпортним для росіян установок. Якщо така установка виведена з ладу, то випуск мазуту збільшується. Відповідно, дівати його нема куди. І це дуже б’є по економіці заводу.

Але без конкретних даних про характер та масштаби пошкоджень робити висновки недоцільно. Які об’єктивні фактори можемо оцінити? Динаміку експортних відвантажень. Думаю, що внутрішній ринок буде все одно пріоритетним для росіян, тобто під ніж підуть експортні контракти. Враховуючи наявність запасів у експортних терміналах, ми не побачимо цього ефекту сьогодні-завтра. За місяць, мабуть, якусь динаміку вже можна буде побачити. Проте зміни обсягу експорту можуть бути пов'язані й з іншими причинами. Зараз внутрішнє споживання зростатиме, бо розпочався автомобільний сезон. Тому я б не хотів тут спекулювати.

Заборона експорту бензину з 1 березня в Росії якось пов’язана з цими ударами дронів по НПЗ?

Не розбирався в цьому питанні. Єдине, що можу сказати, що це називається ресурсним прокляттям, коли в країнах, які багаті на нафту, трапляється дефіцит нафтопродуктів. Я знаю, що боротьба з експортом бензину була в Росії також у 2022-2023 роках. Це було пов’язано з тим, що експортувалися надлишкові обсяги. Нафтовим компаніям було набагато вигідніше експортувати бензин, а не лишати його всередині країни. З цим боровся уряд Росії.

З чим це зараз пов’язано – важко сказати. Але ми бачимо, що ціна в Росії на бензин зростає. І це, до речі, може говорити про те, що були пошкоджені установки на заводах, які відповідають не за обсяг вироблення бензину, а за його октанове число. Тобто на заводі будь-яка первинна установка переробки вийде з бензином з октаном 76, а от щоб цей бензин був високооктановим та ще й задовольняв екологічним вимогам, треба його доробляти. Зауважу, що бензин – це невелика експортна позиція в Росії. Усе-таки дизельне пальне – основна позиція. 

Пожежа на Ільському НПЗ в РФ

Пожежа на Ільському НПЗ у РФ
Фото: Губернатор Кондратьєв

Чи вплинуть усі ці процеси на логістику для військових РФ? 

Мене хотілося б, щоб так сталося. На жаль чи на щастя, я не військовий експерт, але поки що це не ті масштаби. Якщо вибудовувати пріоритети, а внутрішнім пріоритетом буде армія, то навряд це може якось сильно вплинути. 

Російський скраплений газ і те, як він опиняється в нас на території України через Польщу в якої, ми його купуємо. Яка зараз з цим ситуація? Ви раніше зазначали, що є прекрасний шанс відмовитися від російського скрапленого газу. 

Так і відбувається, як я прогнозував. Через збільшення логістичного плеча той підозрілий, скажімо так, скраплений газ, який опинявся на північному сході Польщі, став менш вигідним. Плюс це репутаційний ризик для трейдерів. Трейдери раніше за цей ризик отримували 150 доларів прибутку, а зараз лише 20 доларів, це їм перестало бути цікаво. Легше переключитися на якихось прозорих постачальників на сході Румунії.

Плюс польський кордон погано рухається. Плюс Енергетична митниця України роздала вказівки на митниці, що інформація про сумнівні партії пального буде передаватися силовикам, і вони вже будуть ними займатися. Це вже викликало певний відтік сумнівного газу. Загалом процес [очищення ринку від російського газу] пішов.

Чи весь цей процес із блокуванням кордону і переходом на інших постачальників не призведе до дефіциту автогазу і до підвищення цін на нього в Україні?

Усі процеси, які відбулися на кордоні, вже повністю відобразилися в ціні, все вже відбулося. Ми вже побачили стрибок цін, і навіть відкочування їх. Буквально за тиждень ринок перебудувався, і все тепер їде. Ампутація російського газу в нинішніх умовах узагалі ніякого ефекту на ціни мати не буде.

Теги:
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Росія
нафта
Війна з Росією
безпілотник
нафтобаза
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