Використання зброї США по території РФ та застосування нових зразків протидії FPV-дронам на фронті. Колонка Сергія Згурця

Застосування зброї по території РФ

Сьогодні російські військові завдали значну кількість ударів ракетними комплексами С-300 по цивільній структурі Харкова і області. Є загиблі і поранені. На тлі цієї нової жорсткої ворожої атаки, президент України Володимир Зеленський вкотре закликав світових лідерів бути більш рішучими, насамперед в тому, щоб зняти заборону на використання західної зброї по ворожих цілях на території РФ. Військо противника зараз користується тим, що Україна позбавлена достатньої кількості систем ППО і надійної можливості знищувати пускові установки терористів там, де вони розташовані, поблизу наших кордонів. Володимир Зеленський сказав, що це не наша слабкість, а слабкість світу, який третій рік поспіль не може ухвалити рішення так, як цього заслуговують терористи.

Заява українського президента є досить важливою. Адже у Вашингтоні тривають важливі дискусії стосовно того, чи зняти обмеження і дати дозвіл на використання американської зброї по території РФ. Це відбувається після візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва. Ситуація повинна вирішитись на нашу користь, щоб ефективність від американської зброї була набагато вищою.

Використання ЗСУ FPV-дронів на полі бою

Збройні сили України знищують і стримують просування противника на полі бою за допомогою використанням різних видів озброєння, як західного, так вітчизняного виробництва. Анатолій Нікітін “Бетон”, молодший сержант БпАК 3 ОШБр розповів про тактику застосування ЗСУ безпілотних комплексів. Фахівці обговорюють вказівку, що FPV-дрони потрібно використовувати з лінії зіткнення в межах одного кілометра і не більше. Є дуже багато суперечливих оцінок стосовно цього. Однак, ніхто не забороняв використовувати дрони з максимальною ефективністю, відповідно до оперативної ситуації на полі бою, каже Нікітін.

"Нам ніхто не сказав, що ми не можемо знищувати ворога, якщо він знаходиться від нас далі, ніж на кілометр. Все в порядку, ми працюємо в плановому режимі відповідно до напрацьованих за за третій рік війни протоколів роботи. Ми працюємо досить ефективно. Можливо якісь формальні визначення ефективної роботи є, але забороняти знищувати ворогів ніхто нікому не буде", - сказав він.



Бригада має декілька підрозділів, які використовують ударні системи. Кожен з підрозділів має значні здобутки. Молодший сержант БпАК 3 ОШБр описав, яким чином вони обмінюються досвідом з іншими бригадами: "Ми завжди спілкуємося всередині бригади як одна велика родина. Тому не тільки окремі підрозділи безпілотних систем, а і безпілотних систем, які використовуються звичайними лінійними підрозділами в полях, ми всі спілкуємося між собою, передаємо якийсь досвід. Завдяки новітнім технологіям у нас завжди присутня відеофіксація, щоб потім в спокійному режимі розібрати ті чи іншій ситуації, поспілкуватися між собою, з побратимами зі суміжних підрозділів, поділитися своїми надбаннями. Коли хтось бачить в зоні відповідальності сусідів ворожу техніку, а сусід каже, що в нього немає можливості вразити, ми прикриваємо один одного і ділимося досвідом".

Бойове спорядження

На певному етапі були постійні імпровізації з боку військових, коли доводилось підбирати бойові частини з різних засобів ураження. За словами Нікітіна, гнучкість, яку дає платформа, як FPV-дронів, так і важких скидів, те що ЗСУ можуть комбінувати боєприпаси під задачу, використання під окремий засіб, дає українським військовим ефективний результат. Якби це були умовні, лише якісь штатні боєприпаси, поки б їх прийняли на озброєння, це зайняло б багато часу. Частково підрозділи застосовують боєприпаси саморобні, тобто дороблені штатні боєприпаси. Також вже з'явилися штатні боєприпаси, які використовуються під певні задачі.

Українська компанія на міжнародній виставці у галузі РЕБ

Українська компанія "Інфозахист" взяла участь у міжнародній виставці та конференції у галузях РЕР, РЕБ і кібербезпеки АОС Europe 2024, яка з 13 по 15 травня проходила в Осло, столиці Норвегії.

"Це більше про стратегію, як країни НАТО сприймають поточні загрози, які виклики вони бачать і комунікацію з індустрією щодо цих викликів. Якщо подивитись на тенденцію у порівнянні з минулим роком, і цим роком, то з кожним роком ажіотаж все більше і більше до досвіду, який Україна має на полі бою. Цьогоріч ми нон-стоп давали коментарі, пояснення, щось демонстрували і ділилися враженнями з кінцевими користувачами з різних країн. Всі ці країни - це блок НАТО, здебільшого це саме фахівці радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби різних ланок і видів Збройних сил. Їх все цікавить, особливо досвід, який можна отримати, просто маючи якийсь тісний контакт і співпрацю", - поділився директор компанії "Інфозахист" Ярослав Калінін.

За його словами, поки це все викликає певний стрес. Але на відміну від минулого року, цей стрес почав поступово переходити в "екшнпоінти".

"Минулого разу я давав коментарі, що в січні щось добре відбудеться, ось воно відбулося. На жаль, не можу коментувати. Але ці всі практичні взаємодії зі Збройними силами і локальними контракторами, тобто виробниками, які знаходяться локально в західних країнах, вони в цьому році набули нових змістів. Я досі знаходжусь в Європі. За результатами цієї виставки відвідую різних виробників і веду якісь практичні перемовини", - додав Калінін.

Майданчики для нових проектів, де західний потенціал, спираючись на досвід компанії, може породити нові продукти, які дійсно допоможуть боротися з російською загрозою, вже сформовані. Це вже навіть плацдарми, а не майданчики, каже Калінін. З них вже починаються практичні аспекти, співпраця, як от наприклад, допомога сервісу обслуговування, зброї, яка була передана партнерами, так і створення чогось, що адресує поточні виклики і загрози.

РЕБ у розумінні Заходу

"Про радіотехнічну розвідку змістовно навіть не готові говорити. В першу чергу партнерів цікавлять засоби радіоелектронної розвідки, після цього радіотехніка. По радіоелектронній боротьбі, складається враження, що Захід ще напряму не визнав цієї загрози, цих засобів малих безпілотних літальних апаратів, які широко використовуються вже який рік на полі бою в Україні. Думаю, що ми на наступній виставці будемо спілкуватися про цей сегмент тактичного РЕБу з західними компаніями. Поки таких розмов не ведеться. РЕБ в їх розуміння - це протирадіолокаційні засоби і засоби подавлення супутникового або наземного зв'язку, поки у них далі цього не виходить. Можливо трішки протидронова боротьба, але виключно з якимись військовими дронами, на якихось далеких відстанях. Тобто у них концепція поки не змінилася", - розповів Калінін.

Зараз уряд дуже плідно працює, щоб принаймні вирішити локальну проблему. Комунікуючи якісь результати застосування тих підходів, які зараз нам пропонує Захід, ми наближаємо це розуміння західних країн. Зокрема, що ця проблема актуальна, вона серйозна і системна.

"Певні країни вже вивчають цей досвід. Вже є певні матеріали від блогерів. Наприклад у Китаї вже почалися експерименти щодо застосування FPV-Дронів. Ймовірно через рік це дійсно відгукнеться на Заході. Тоді будуть прийматися якісь рішення з практичної точки зору", каже Калінін.

У компанії "Інфозахист" є два тактичних зразки, які стосуються виявлення безпілотних комплексів і боротьби з безпілотниками. Їх демонстрували на виставці, це система "Плутон" та засіб протидії FPV-дронам "Гідра". Основна ідея полягала в тому, щоб зробити засіб попередження про ворожу видову розвідку, або попередження про ударні дрони, якщо йдеться про "Плутон". Пасивний може інсталюватися на так звані коштовні зразки західної техніки, в тому числі, щоб попередити оператора, але не відволікати його на видання якоїсь радіоелектронної розвідки, розповів Калінін.

За його словами, це зацікавило західних партнерів. Адже системи, які поставляються, вони в принципі порожні. Немає такого штатного засобу виявлення загрози. Що стосується "Гідри", поки що західні партнери тільки почали аналізувати доцільність захисту від FPV і їх техніки.

"Щодо "Гідри" і "Плутона" в нашій державі ми проходимо відповідну кодифікацію. Зараз ми будемо очікувати замовлення поставки, щоб забезпечити потреби наших Сил оборони", - додав він.

Системи армії РФ на фронті

"В росіян є декілька систем з різною ефективністю. Є автоматизовані системи керування повітряної оборони, повітряної обстановки. Вони були відпрацьовані ще до повномасштабного вторгнення і застосовуються не перший день. Системи поля бою, наскільки мені відомо, не показали такої високої ефективності в реальному застосуванні. Зараз противник активно працює над тим, щоб доопрацювати їх. Вони вже більш-менш виходять зі стадії прототипу", - розповів Калінін.

Російський РЕБ

Директор компанії "Інфозахист" розповів, чи є в України потенціал досягнути паритету з противником або знайти якісь асиметричне рішення, яке дозволить накопичений потенціал ворожого РЕБу мінімізувати.

"Ми можемо називати певний паритет в наших підходах, розуміючи під РЕБом як системи електронної розвідки, так і системи якогось електронного впливу. Певний паритет існує. Водночас не треба якось применшувати можливості нашого ворога. Є окремі системи, які демонструють досі свою певну ефективність. Так чи інакше, ми спостерігаємо високошвидкісні хибні цілі, які пролітають над Київською областю. Ми бачимо якісь успіхи по подавленню нашої розвідувальної авіації, протидії нашим дронам тощо. Ми маємо певний паритет з ворогом, ми поки його зберігаємо. Хотілось би звісно отримати якісну перевагу. Але нам важче, тому що ми фактично знаходимось повністю в зоні досяжності стратегічних засобів ураження ворога. Це не дозволяє розгортати довготривалі виробництва, це сильно ускладнює процес. Тим не менше, у нас теж є щось, чим ми можемо пишатися, але говорити поки не можемо", - резюмував Калінін.