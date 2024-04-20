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Як вийти з бідності, почати заробляти гроші та процвітати - 5 книг про маленькі справи для великого успіху

Ігор Бондар-Терещенко
20 квітня, 2024 субота
09:03
Статті

Погодьмося, що не існує хоча б однієї людини, яка не прагне стати успішнішою. Проте не кожному вистачає наснаги зробити перший крок до змін та розуміння того, з чого слід починати. Автори цих книжок без зайвих теоретичних викладок і зарозумілих повчань пропонують ідеї, які наблизять вас до омріяного успіху

Клейтон Крістенсен, Ефоса Оджомо, Карен Діллон. Парадокс процвітання. Як інновації можуть вивести нації з бідності. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2024

Ця книжка - про те, чому популярні заходи проти бідності не дають результату і що справді допоможе ліквідувати бідність.  Автор - професор Гарвардської школи бізнесу, співзасновник кількох великих компаній і один із найвпливовіших бізнес-мислителів - разом зі своїми співавторами пропонує новаторське рішення до справжніх і тривалих змін. На їхню думку, правильні інновації не тільки будують компанії, але й будують країни. Парадокс процвітання визначає межі загальних моделей економічного розвитку і пропонує нову основу для економічного зростання, заснованого на підприємництві та інноваціях, що творять ринок. Так само нам нагадують, що скорочення масштабів злиднів не сприяє процвітанню, потрібен зовсім інший підхід. Процвітання представлене як процес, за допомогою якого дедалі більше жителів країни покращують своє економічне, соціальне та політичне становище. У процвітаючій країні зростає і рівень громадянських свобод, вона менше залежить від доступу до нафтових чи інших ресурсів. Натомість є багаті країни, які не вкладають гроші в дослідження та інновації, не створюють умов розвитку населення. Їхнє благополуччя засноване лише на ресурсах, і якщо вони не зможуть створити умови для процвітання, то зі зникненням ресурсів зникнуть і всі їхні прибутки. Загалом ідеї в цій книжці допоможуть компаніям, які відчайдушно прагнуть справжнього, довгострокового зростання, побачити реальний, стійкий прогрес там, де вони раніше зазнавали невдачі. Також завдяки цій книжці можна краще зрозуміти закони ринку та парадокс процвітання, який, на думку авторів, відбувається всередині країни, а не приходить ззовні.

Меґ Джей. Визначні роки. Як перетворити хороші шанси на великі можливості. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2024

Ця книжка – цілком розумне та конструктивне дослідження кваліфікованої американської психологині про роки, які ми не маємо права змарнувати. Що саме досліджує авторка? Роботу, кохання, соціальні мережі, мозок, дружбу та народжуваність. Навіть соціальний експеримент, у якому digital natives обходяться без своїх пристроїв. Авторка нагадує про міф, що юнакам і дівчатам, яким минуло двадцять, бракує тямущості, щоб цікавитись інформацією, здатною змінити життя. А також міф про те, буцімто тридцять - це нові двадцять і зробити щось у пізнішому віці означає зробити це краще. Натомість Меґ Джей довела факт, що 80% доленосних подій відбуваються в житті людини до 35 років. Дві третини зростання рівня зарплатні припадає на перші десять років кар’єри. До тридцяти років понад половина людей одружуються, зустрічаються або живуть разом із майбутніми чоловіками чи дружинами. Характер найістотніше змінюється в період від двадцяти до тридцяти років - не до і не після. До тридцяти років мозок людини завершує свій розвиток. І що тепер робити з цією інформацією? Саме час дізнатися, як не змарнувати можливості "вирішального десятиріччя"!

Денис Каплунов. Персональний брендбук. 111 інструментів, щоби стати найбільш затребуваним і високооплачуваним. – К.: Школа копірайтингу Дениса Каплунова, 2024

Автор цієї непересічної книжки нагадує нам про те, що персональний бренд - це не про те, як вести соцмережі та збирати вподобайки. Це про те, як вести справи та заробляти гроші. Таким чином український класик маркетингових комунікацій презентує свою книжку-тренінг, що містить 111 інструментів, які допоможуть вам стати найбільш затребуваним і високооплачуваним спеціалістом на ринку. Автор детально пояснює кожен інструмент, надає план його застосування, підкріплює практичним прикладом і надихає мотиваційним напуттям. Які ж уміння і навички можна набути завдяки цій книжці?  Привертати увагу аудиторії, яка зможе вивести вас на новий рівень. Виділятися на тлі конкурентів і яскраво демонструвати свою суперсилу. Підвищувати пізнаваність в сегменті платоспроможних клієнтів. Вражати клієнтів своїми цінностями й підходом до ведення справ. Створювати продукти, які допоможуть швидше заробити більше грошей. Збільшувати вартість роботи та працювати на високі й великі чеки. Викликати бажання у вас купувати й вас активно рекомендувати. Підвищувати силу та цінність свого імені та прізвища в ринку. До речі, щодо останнього можна ще побажати, щоб не тільки автору цих рядків довелося почути від провідних фахівців з його літературної галузі, що "ІБТ – це self-made-man", оскільки нині цьому можуть допомогти такі книжки, як, наприклад, оця.

Найджел Камберленд. 100 правил успішних людей. Маленькі вправи для великого успіху в житті. – К.: КМ-Букс, 2024

Щодо цієї книжки можна згадати, що навряд чи існує хоча б одна людина, яка не прагне стати успішнішою Причому неважливо, про яку сферу нашого буття ідеться - роботу, навчання, стосунки в родині чи, скажімо, особистий розвиток, усі ми мріємо змінити щось у житті, перетворити його на цікавіше, наповнене та самодостатнє. Проте не кожному вистачає наснаги зробити перший крок до змін та розуміння того, з чого слід починати. Автор цієї книжки без зайвих теоретичних викладок і зарозумілих повчань пропонує ідеї, які наблизять вас до омріяного успіху, а також дає практичні поради стосовно того, як ці ідеї втілити в життя. Все дуже просто і доступно. І ви маєте можливість у цьому переконатись. У своїй книжці автор - відомий коуч, письменник та спікер, співзасновник компанії The Silk Road Partnership, що займає лідерські позиції у сфері надання послуг коучингу для керівників та навчання лідерства - зібрав 100 правил, опанувавши які, ви досягнете будь-яких цілей. Засвоїти ці правила вам допоможуть спеціальні вправи, виконуючи які, ви поступово відмовитесь від звичок, які вас пригальмовують, і виробите нові звички, які приведуть вас до благополуччя. "Подорослішавши, ми легковажно ігноруємо або просто забуваємо те, що справді любимо, - нагадує автор. - Ми дозволяємо іншим керувати нашим життям, намагаємось відповідати чиїмось очікуванням. Розповім про власний болісний досвід. У школі я дуже любив географію, але згодом, дослухавшись до порад, вступив до університету на факультет економіки. Замість того, щоб здійснити свою мрію, став бухгалтером. А вам доводилося робити подібний вибір у житті? Іноді важко зрозуміти, що йдеш не своїм шляхом". Тож, щоб не збочити, варто читати такі книжки.

Остін Клеон. Кради як митець. Креативні "фішки", про які тобі ніхто не розповість. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2024

Цієї книжки зараз надруковано понад півмільйона примірників і перекладено на понад двадцять сім мов. А все тому, що це маніфест до всіх творчих людей, тобто до вас (ким би ви не були за фахом та чим би не займалися у житті)! Автор книжки - відомий художник, дизайнер, письменник і просто непересічна особистість - створив оригінальний, повний чудових ілюстрацій, прикладів та вправ путівник, що допоможе відкрити чи посилити художні якості вашого характеру. "Мислити творчо може кожний!" - стверджує він. У світі ніщо не є оригінальним, ідеї не беруться з повітря - їх можна "вкрасти"! Тож відкрийте серце для творчості й "крадіть" чесно. Загалом книжка розповість, як це зробити, щоб не просто наслідувати інших, а створювати щось нове. Завдяки наведеним прикладам, ілюстраціям, порадам ви навчитеся переробляти та переосмислювати чужі ідеї та народжувати власні шедеври. "Одна з моїх теорій полягає в тому, що коли люди дають поради, то насправді вони звертаються до себе колишніх, - звіряється автор. - У цій книжці я звертаюся до попередньої версії себе. Це те, чого я навчився, майже протягом десятиліття намагаючись збагнути, як створювати мистецтво, але, коли почав ділитися своїми здогадками з іншими, трапилось дещо кумедне: я зрозумів, що вони не лише для митців. Вони для кожного. Ці ідеї адресовані всім, хто намагається впустити трохи креативності у своє життя та роботу". Тож почнімо?

Теги:
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Культура
освіта
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