Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті "Змити Велику Британію ядерним цунамі": що таке російська торпеда "Посейдон", яку називають боєголовкою Судного дня
Інфографіка

"Змити Велику Британію ядерним цунамі": що таке російська торпеда "Посейдон", яку називають боєголовкою Судного дня

Роман Яворський
25 березня, 2024 понедiлок
17:11
Статті ядерна торпеда "Посейдон"

Типовою політикою Росії є стримування союзників від допомоги Україні погрозами ескалації конфлікту НАТО – РФ, аж до ядерної війни. Однією з "вундерваффе", що ними Кремль погрожує Заходу, є торпеда "Посейдон", покликана спричиняти справжні катаклізми

Коротко про те, що у тексті:

  • Попередники торпеди "Посейдон"
  • Повернення до ідеї ядерної торпеди
  • То що таке ядерна торпеда "Посейдон" і чим вона загрожує
  • Технічні характеристики торпеди "Посейдон"
  • Наскільки реальна загроза від ядерної торпеди "Посейдон"

ядерна торпеда "Посейдон"

Фото: з вікритих джере

Попередники торпеди "Посейдон"

Попередником "Посейдона" став проєкт, який існував у СРСР ще в 1949-1954 рр. Йшлося про створення гігантської торпеди, довжиною 23,5 м і вагою 40 тонн, що мала нести термоядерний заряд до берегів США. Однак згодом проєкт закрили.

До ідеї повернулись у 1960-их під час гонки ядерних озброєнь. Після того, як Радянський Союз створив АН602, т. зв. цар-бомбу, потужністю 58,6 мегатонни, виникла ідея зробити її підводний варіант – зброю, що крім звичного ефекту ядерного вибуху спричинить ще й гігантську хвилю.

Академік Андрій Сахаров писав, що сам носився з такою ідеєю, хоч розумів, що знищення портів великою торпедою з підводного човна неминуче пов'язане з дуже великими людськими жертвами. За словами вченого, контрадмірал, ознайомившись із проєктом, був шокований, яким він був людожерським і сказав, що йому огидна думка про таке масове вбивство. 

Однак цілком можливо, що справжньою мотивацією СРСР були не надто вдалі випробування. Про ідею викликати штучне цунамі потужним (до 100 мегатонн) вибухом біля берегів США академік Лаврентьєв 1962 році написав доповідну записку Хрущову. Однак експерименти показали, що реальні збитки можуть бути завдані не більше 2-5 км від води, а не кількасот кілометрів, як планували раніше.

Повернення до ідеї ядерної торпеди

Що здавалося надто людожерським у році Сталіна та Хрущова, цілком підійде для путінських часів. У 2010 році росіяни повернулися до проєкту, схожого на старий Т-15. 

Влітку 2015 року Володимир Путін презентував нову морську доктрину, а вже за кілька місяців у репортаж федеральних каналів нібито випадково потрапила презентація системи "Статут-6" (ЦРУ дійшло висновку, що витік було зроблено навмисно). На стоп-кадрі відео НТВ можна було розгледіти текст про призначення зброї: 

"Ураження важливих об'єктів економіки противника в районі узбережжя та заподіяння гарантованої неприйнятної шкоди території країни шляхом створення зон великого радіоактивного зараження, непридатних для здійснення у цих зонах військової, господарсько-економічної та іншої діяльності протягом тривалого часу".

У 2018-му Пентагон визнав російську розробку новою міжконтинентальною підводною ядерною автономною торпедою. Того ж року Кремль провів національне голосування щодо назви зброї масового ураження. Серед популярних варіантів, крім "Посейдона", були "Аврора" і "Прібой", серед екстравагантних – "Лунтік" і "Ватнік".

Також, із 2018-го Росія регулярно повідомляє про успішні випробування "Посейдона", хоча підтвердження цих випробувань немає. Так, наприклад, у 2022-му італійська газета La Repubblica поширила інформацію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", який є носієм "посейдонів", згодом її підхопили інші світові медіа. Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками італійського медіа, місією субмарини "Бєлгород" були саме перші в історії випробування атомної торпеди "Посейдон". У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України наголосили, що ці висновки були голослівними та невиправданими, а також сприяли ядерному шантажу Кремля.

То що таке ядерна торпеда "Посейдон" і чим вона загрожує

Посейдон недаремно називають "зброєю Судного дня". Старший аналітик Національного інституту публічної політики, колишній високопосадовець Пентагону Марк Шнайдер зазначив, що зброя такого типу стане найбільшою ядерною зброєю в історії та найбезвідповідальнішою зброєю, яка могла бути створена в рамках ядерної програми при Путіні, адже "Посейдон" призначений для масового вбивства мирних жителів та зараження територій.

"Посейдон" – це безпілотний підводний апарат з практично необмеженим запасом ходу. Офіційної інформації про торпеду небагато. Відомо, що довжина торпеди сягає 20 метрів, а дальність дії обмежена лише терміном служби ядерного палива.

ядерна торпеда "Посейдон"

ядерна торпеда "Посейдон"

Фото: з відкритих джерел

Носіями "Посейдона" є підводні човни "Бєлгород", "Хабаровськ" та "Ульяновськ" (останні два наразі ще будують). "Бєлгород", який спустили на воду у 2019-му, нібито повинен переносити 6 торпед. Росіяни називають "Бєлгород" найбільшою субмариною світу. За офіційними даними, довжина корпусу становить 184 метри, екіпаж 110 осіб, а швидкість ходу – 32 вузли (59 км/год).

Торпеда містить ядерний заряд потужністю 100 мегатонн. Це еквівалент 55 ядерних бомб, які були скинуті на Хіросіму. 

"Щоб розуміти про 100-мегатонну торпеду, то у місті її вибуху утворюється 8-кілометровий радіус зони ураження, де все перетворюється на пару на молекулярному рівні", – пояснював у етері телеканалу "Еспресо" головний редактор Defense Express Олег Катков.

Таким ударом можна знищити такі мегаполіси, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. На місці вибуху утворюється кратер глибиною 430 метрів та діаметром 3,5 км. На відстані 64 км від епіцентру люди отримають опіки третього ступеня, що гарантує повільну смерть у муках протягом кількох діб. Крім того, вибух призведе до небаченого радіаційного забруднення. При попутному вітрі дозу опромінення в 1000 радів (для отримання променевої хвороби першого ступеня вистачить вдесятеро менше) отримають за пів тисячі кілометрів від епіцентру. 

Іншим наслідком застосування торпеди стануть катаклізми. У листопаді 2020 року Крістофер Форд, тодішній помічник держсекретаря з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження, заявив, що мета "посейдонів" – "затопити прибережні міста США радіоактивними цунамі". Ураження прибережних районів може на багато років і навіть десятиліть виключити їх з економічного обігу, жертвами атаки можуть стати мільйони американців.

Російські засоби масової пропаганди називають "Посейдон" суперзброєю, погрожуючи противнику потрійним ударом – потужним ядерним вибухом, радіоактивним зараженням місцевості та подальшим цунамі, висотою до 500 метрів, яке нібито може зайти на материк на відстань до 500 км за наявності рівнинної місцевості.

"Це дійсно людожерські проєкти, як ще в Радянському Союзі називали розробки нищівної зброї. "Посейдон", глибоководна та самохідна торпеда з можливою дальністю до 10 тисяч км і здатністю занурюватися на глибину в декілька кілометрів, за словами російських пропагандистів, має змивати ядерним цунамі, наприклад, всю Велику Британію", – зазначив Катков. 

Провідний аналітик Генштабу ЗС РФ Ігор Касатонов заявляв, що "тактико-технічні характеристики "Посейдона" роблять його фактично невразливим завдяки великій глибині занурення, високій швидкості руху і "непрогнозованому для противника маршруту".

ядерна торпеда "Посейдон"

Технічні характеристики торпеди "Посейдон"

  • Довжина – до 20 м;
  • Діаметр – 1,8 м;
  • Маса – до 100 тонн;
  • Корпус – з титанового сплаву, покритий шумоізолюючою ґумовою оболонкою;
  • Боєзаряд – до 100 мегатонн у тротиловому еквіваленті;
  • Глибина занурення – від 1 км;
  • Швидкість – бл. 100 вузлів (185 км/год).

Наскільки реальна загроза від ядерної торпеди "Посейдон"

У січні 2023 року державна російська агенція ТАСС повідомила, що для підводного човна "Бєлгород" виготовили перший комплект торпед "Посейдон".

Оглядачі Defense Express звертають увагу, що повідомлення про випробування "Посейдонів" росіяни розміщували швидше, ніж виготовили самі ракети. Тому проєкт "суперзброї" виглядає ще доволі сирим. Крім того, зараз торпеди не можуть бути носіями ядерної зброї, бо нема боєголовок. Це визнали в міноборони РФ, наголошував портал The Drive. Це означає, що зброю використовуватимуть хіба що для чергових тестувань. 

"Показово, що РФ намагалась залякати НАТО вкидами про те, що на черговий етап випробувань в Карське море вийшла субмарина "Бєлгород" і під час цих випробувань обов’язково відбудеться пуск цих самих "Посейдонів", кожен з яких начебто несе боєзаряд аж у 2 мегатонни. Але від початку цей вкид був дезавуйований. А тепер ще й виявилось, що ніякого "Посейдона" як готового до застосування носія ядерної зброї – досі не існує в природі. Відповідно, реальні характеристики цього "виробу" досі перевірку не пройшли", – йдеться в статті Defense Express. Відтак деякі характеристики "зброї Судного дня" – не більше, ніж вигадки пропагандистів Кремля.

Крім того, ще у 2018 році вийшла стаття американського дослідника підводного флоту Саттона, в якій йдеться, що США і НАТО цілком можуть протидіяти новій російській зброї, перехоплюючи її. Журналіст Девід Гемблінг, який спеціалізується на технологіях та обороні заявив у коментарі Euronews, що створити цунамі за допомогою ядерної зброї не так легко, як намагаються це подати росіяни – для цього потрібна величезна кількість енергії, більше, ніж виникає після ядерного вибуху. 

Теги:
Новини
Росія
зброя
ядерна зброя
Війна з Росією
Військові новини
Пояснюємо
Читайте також:
військові
23 березня, 2024 субота
Визнані "обмежено придатними" за новим законом служитимуть у бойових підрозділах, - нардеп Веніславський
Часів Яр та Бахмут на мапі DeepState
24 березня, 2024 неділя
Ситуація біля Часового Яру погіршується, - DeepState
ударний дрон «Лютий»
24 березня, 2024 неділя
З'явилось відео удару українського БПЛА по Куйбишевському НПЗ в Самарі
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.93
    Купівля 38.93
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 березня
18:25
санкції проти Росії
США наклали санкції на 30 організацій і двох осіб, які надають віртуальні фінансові послуги в РФ
18:21
Італія
Італія посилює заходи безпеки на тлі теракту в Підмосков'ї
18:07
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На Мар'їнському напрямку росіяни намагаються розвивати наступальні дії в сторону Георгіївки, - "Легіон Свободи"
18:00
OPINION
Сергій Висоцький
Теракт у "Крокус Сіті" як дозвіл на проголошення "священної війни"
17:49
ракета Х-59
Росія вдруге за день атакувала Україну балістикою, в Одесі пролунали вибухи
17:46
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
​​"Це лише початок": співорганізатор форуму Вільних народів РФ Магалецький про теракт в "Крокус Сіті Хол"
17:35
ракета
З початку великої війни сили ППО збили понад 2 тис. російських ракет, – Міноборони
17:33
Польща
Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою
17:24
Збираємо 2 000 000 гривень на FPV дрони для 93-ї та 72-ї бригад
17:20
Оновлено
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо регулювання роботи Telegram в Україні: подробиці
17:12
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Співачка з України Анна Асті задонатила $10 тис. жертвам теракту в "Крокус Сіті Холі"
17:08
Рада безпеки ООН
Радбез ООН прийняв резолюцію про негайне припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників
16:54
Суд обрав запобіжний захід експосадовцю Сил логістики ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн
16:53
Ексклюзив
ракета "Циркон"
У Defense Express назвали час, за який ракета "Циркон" може долітати з Криму до Києва
16:49
продукти пенсія
З 1 квітня в Україні зростуть виплати для працюючих пенсіонерів
16:47
Україна й Данія підписали меморандум щодо співпраці у сфері оборонних закупівель
16:46
Арнольд Шварценеггер
Шварценеґґер переніс ще одну операцію на серці, йому встановили кардіостимулятор
16:42
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс заявив, що ракети РФ над країнами НАТО потрібно збивати
16:21
порт
Без потужного флоту Україна змусила бойові кораблі ЧФ РФ утекти з території Криму, - ГУР
16:18
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
У РФ готуватимуть гауляйтерів для окупаційних адміністрацій в Україні
16:18
Перед судом постане запорізький ексвоєнком
У Запоріжжі судитимуть ексвоєнкома, який безпідставно нараховував підвищені виплати підлеглим
16:16
ДніпроГЕС
В Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки
16:11
король Чарльз III
Племінник короля Чарльза III розповів про стан здоров’я монарха та медичні проблеми
16:09
Ексклюзив
агенти Кремля
Ворог охопив шпигунською мережею майже всі регіони України, - полковник ЗСУ Селезньов
16:00
OPINION
Олександр Антонюк
Ракета над Польщею: Російські провокації вже стали системними
15:52
Японія - Україна
Олімпійська збірна України з футболу програла Японії у товариському матчі
15:44
Євроcoюз ЄС
Євросоюз почав розслідування щодо дотримання Apple, Google і Meta закону про цифрові ринки
15:43
фейк
"Зеленський - архітектор війни, смерті та руйнувань в Україні": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 25 березня
15:29
На фото: Владислав Кириченко
Засновник "Нашого Формату" Кириченко заявив, що потрібно видавати Булгакова, щоб розуміти історію України
15:01
опалення
У Харкові через дефіцит електроенергії достроково завершать опалювальний сезон
14:57
війна з росією нафта безпілотник
Куйбишевський НПЗ в Росії зупинив нафтопереробну установку після удару БПЛА, - Reuters
14:55
Окупанти завдали ударів по Вовчанську на Харківщині: загинула людина
14:51
Оновлено
Обстріл Києва 25.03.2024
У Києві пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги: кількість постраждалих зросла, є руйнування
14:42
Food Train Говарда Баффета за три дні приготував для знеструмленого Харкова майже 15 тис. порцій обідів
14:37
погода_сонячно
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує теплу погоду в Україні до кінця березня
14:37
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:13
Розвідувальний корабель ВМС РФ Іван Хурс
Під час атаки на Севастополь 24 березня міг бути пошкоджений ще один корабель РФ - "Іван Хурс", - ВМС
14:10
Росіяни у Криму переміщують польові артилерійські склади через удари Сил оборони, - Атеш
14:03
OPINION
Богдан Данилишин
Чому падає рівень банківського кредитування
13:53
Хусити
Хусити погрожують Саудівській Аравії помстою, якщо вона підтримає атаки США по Ємену
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV