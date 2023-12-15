Асоціація міжнародних автоперевізників оприлюднила план подолання наслідків блокування кордону

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Якщо говорити про три пункти пропуску, які сьогодні поки що заблоковані - є декілька варіантів. Наприклад, ми очікуємо, що сьогодні зміна на КПП ''Медика-Шегині'' прийме рішення і розблокує кордон. У всіх змінах є наша скарга, вона вже спрацювала. До речі, розблокування кордону сьогодні страйкарями оскаржується в Люблінському суді. Це один варіант те, що ми відпрацьовуємо з польськими адвокатами. Наступна ситуація, ми все ж таки намагаємося домовитись з перевізниками Польщі про якісь спільні заходи", - сказав Балін.

За його словами, розв'язуватимуть проблему блокування польсько-українського кордону будуть в три етапи.

"Хочу наголосити на тому, що ми готові дати таку можливість нашим перевізникам, експортерам, імпортерам. У нас є юридична підтримка з боку польських адвокатів, вони готові до такої роботи, до позовів, але це вже другий етап. Для нас перший етап - розблокування, потім другий - компенсація, тим хто отримав шкоди від блокування і третій - це все ж таки зробити так, щоб таких випадків більше не було", - наголосив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників.

Балін підкреслив, що ведеться робота українських урядових органів стосовно внесення змін до певних законів Польщі. І, якщо винні у цих подіях отримують покарання у вигляді матеріальних збитків: "Я сподіваюсь, що ні у них, ні у когось іншому не буде бажання знову блокувати кордон і зупиняти експортний, імпортний процес автомобільного транспорту на такий великий термін".

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністрка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

14 грудня мер польської ґміни Дорогуськ Войцех Сава не дозволив перевізникам блокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.