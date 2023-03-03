Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Знищення літаків на землі є найкращим засобом будь-якої ППО. Вони вже точно нікуди не полетять або не зможуть виконувати бойові завдання. Те, що збільшується кількість "бавовни", яку генерують неідентифіковані дрони - це вкрай важливий аспект. Це зумовлює те, що ворог відсуватиме авіацію за межі зони ураження", - сказав Катков.

За його словами, буде така ситуація, як після "бавовни" на аеродромі "Енгельс", коли рашисти були вимушені перекинути свої стратегічні бомбардувальники якомога далі.

"Рашисти не тримають свою авіацію у зонах ближче. ніж 120 км від вогневих можливостей ЗСУ. Перенесення ще далі зменшить інтенсивність польотів, бо більше часу літак буде в повітрі. У результаті - це вкрай позитивно вплине на те, що відбувається не тільки в небі, а й на землі. Для рашистів вкрай важливо, щоб вони могли застосовувати авіацію для вогневої підтримки підрозділів. Якщо авіація ворожа ще буде відкинута, то це матиме величезний вплив на події на землі", - підсумував експерт.