Атаки ворожих летовищ дронами змушують РФ відсувати авіацію, яка потрібна для підтримки піхоти, це вплине на наземні події, - головред Defense Express Катков
Для росіян вкрай важливо, щоб вони могли застосовувати авіацію для вогневої підтримки підрозділів, якщо її ще відкинуть, то це матиме величезний вплив на події на землі
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Знищення літаків на землі є найкращим засобом будь-якої ППО. Вони вже точно нікуди не полетять або не зможуть виконувати бойові завдання. Те, що збільшується кількість "бавовни", яку генерують неідентифіковані дрони - це вкрай важливий аспект. Це зумовлює те, що ворог відсуватиме авіацію за межі зони ураження", - сказав Катков.
За його словами, буде така ситуація, як після "бавовни" на аеродромі "Енгельс", коли рашисти були вимушені перекинути свої стратегічні бомбардувальники якомога далі.
"Рашисти не тримають свою авіацію у зонах ближче. ніж 120 км від вогневих можливостей ЗСУ. Перенесення ще далі зменшить інтенсивність польотів, бо більше часу літак буде в повітрі. У результаті - це вкрай позитивно вплине на те, що відбувається не тільки в небі, а й на землі. Для рашистів вкрай важливо, щоб вони могли застосовувати авіацію для вогневої підтримки підрозділів. Якщо авіація ворожа ще буде відкинута, то це матиме величезний вплив на події на землі", - підсумував експерт.
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