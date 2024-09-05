Потужність енергоблока Південноукраїнської АЕС знижено на третину: Держатомрегулювання назвало причину

Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", - сказав він.

Коріков зазначив, що цей насос - один із чотирьох - зараз зупинений, у зв'язку з чим потужність енергоблока ПАЕС знижено на третину.

"Експлуатуюча організація, НАЕК "Енергоатом", планує комплекс заходів із відновлення експлуатаційного стану цього агрегату", - сказав голова Держатомрегулювання.

Після проведення робіт енергоблок знову запрацює на повну потужність.

Коріков також зауважив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.