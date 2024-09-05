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Потужність енергоблока Південноукраїнської АЕС знижено на третину: Держатомрегулювання назвало причину

Юлія Юліна
5 вересня, 2024 четвер
16:35
атомна енергетика Південноукраїнська АЕС

На одному з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції зафіксовано підвищену вібрацію головного циркуляційного насоса

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Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", - сказав він.

Коріков зазначив, що цей насос - один із чотирьох - зараз зупинений, у зв'язку з чим потужність енергоблока ПАЕС знижено на третину.

"Експлуатуюча організація, НАЕК "Енергоатом", планує комплекс заходів із відновлення експлуатаційного стану цього агрегату", - сказав голова Держатомрегулювання.

Після проведення робіт енергоблок знову запрацює на повну потужність.

Коріков також зауважив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.

Теги:
Новини
Економіка
Енергетика
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