Бандера і ресентимент Моравецького
Символічна постать українського націоналістичного провідника Степана Бандери стала знаковою для українського війська та тих, хто протистоїть російському геноциду на нашій землі. Пристрасті довкола цієї постаті, зокрема серед правих польських політиків і частини завсідників цирку під куполом на Грушевського заспокояться лише після нашої перемоги над нацистською Росією
Попри кардинальні зміни, яких зазнала Україна і регіон з лютого минулого року, певні речі залишаються незмінними. Наприклад, паралельне з Новим роком напівстихійне відзначення дня народження Степана Бандери і невдоволення з цього приводу представників уряду Польщі. Цього року обидві події відбулися гучніше, ніж зазвичай – за Бандеру пили майже у буквальному сенсі "від Сяну до Дону", а демарш прем’єр-міністра Польщі з приводу образи цим фактом польської історичної пам’яті закінчився загадковим зникненням посту про Бандеру з сайту Верховної Ради. Що закономірно образило українців.
Цьогоріч у Польщі відбудуться парламентські вибори, і правляча партія, до якої належить прем’єр Моравецький, розраховує на голоси тієї частини польського суспільства, яка живе у парадигмі ресентименту.
Причини лежать на поверхні. У випадку українців факт і події війни за незалежність закономірно зумовили сплеск інтересу до національних героїв. У випадку прем’єр-міністра сусідки і союзниці України у цій війні є підстави підозрювати, що все значно прагматичніше – цьогоріч у Польщі відбудуться парламентські вибори, і правляча партія, до якої належить прем’єр, розраховує на голоси традиційної частини польського суспільства. Тієї, яка живе, зокрема, у парадигмі протистояння Польщі мало не з усіма сусідами, обґрунтовано чи ні. Не те, щоб таких не було в Україні, – вони є, але у реальності війни таких або не видно, або вони знаходять площину для самореалізації.
І факт наявності такого роду аудиторії – остільки значної в сусідній державі, щоб їй мусив надскакувати аж прем’єр-міністр, змушує придивитися до тієї реальності, до якої насправді ця аудиторія апелює. Що ж, піднімемося на хвильку над актуальними клопотами і перенесемося у ті часи, коли Бандера чинив свої "гріхи" вольні та невольні.
Жорстока національна конкуренція була справжнім, а не декларативним фундаментальним принципом співіснування народів Австро-Угорщини, в якій народився і ріс дитиною Степан Бандера.
А це означає – у міжвоєнну Європу після падіння імперій, Австро-Угорської, Німецької та Російської. Принаймні "бабця Австрія" у останньому періоді свого існування була справжнім ристалищем народів. Жорстка, ба навіть жорстока національна конкуренція була справжнім, а не декларативним фундаментальним принципом співіснування народів "найяснішого цісаря". Українці воювали з поляками, словаки, хорвати, румуни і ті ж українці – протистояли угорцям. Чехи не могли домовитися ні з німцями, ні з мадярами. Німці вбачали корінь зла у всіх слов’янах, а заразом і в євреях. Балкани стали взірцем взаємної національної нетерпимості ще до Першої Світової війни.
На побутовому рівні все це виглядало просто феєрично – українець намагався купувати тільки у крамниці, де продавав українець, так само і поляк. Кожна національність мала "свої" крамниці, культурні установи, театри, читальні, школи (паралельно з державною системою освіти функціонували національні освітні товариства), свята, Церкви. Навіть університети – чехи домоглися окремого чеського університету у Празі, українці кільканадцять років воювали за український університет у Львові. Звичайною справою був поділ сіл на "національні" частини – українські та польські у випадку Галичини. Існував цілий складний етикет стосовно мішаних міжнаціональних шлюбів. За порівняно спокійних часів інерція добре налагодженої імперської машини управління тримала це все вкупі, але війну імперія не пережила.
А ось міжнаціональна конкуренція і конфлікти – пережили у цілком спроможному вигляді. Реалії відвертого міжетнічного протиборства у різних формах стали хлібом насущним регіону у період між світовими війнами. Друга Світова війна остаточно зламала і перемолола останні запобіжники, які тримали ситуацію в рамках нормальності.
Українсько-польський конфлікт тривав до 1947 року і, як колись висловився один мій викладач, з "обміну населенням" і операції "Вісла" була хіба та "користь", що нарешті припинився кривавий конфлікт.
З Чехословаччини у тих же 1940-х роках вигнали судетських німців. Так само німців вигнали з Польщі. Одне слово, так боролися з імперією, щоб і духом умовно імперського народу не смерділо. Тимчасом і Польща і Чехія ще років з тридцять після розвалу імперії ділили Тешинську Сілезію. Ними чвари не обмежувалося – постійним продуцентом претензій до всіх були угорці. На Балканах все втрясалося до 1990-тих – про Югославські війни з геноцидом, облогою Сараєва і масовими зґвалтуваннями нагадувати?
Тепер звузимо оптику. Для місць, де виростав Бандера, найсуттєвіше значення мав трикутник українці-поляки-євреї. Отож, глянемо на досвід малого Стефка у конкретній Галичині у контексті всього вище описаного.
Бандера та його ровесники з поразки українських визвольних змагань виснували, що жорстка національна конкуренція, переможець якої вільний поводитися з переможеними відповідно до власних інтересів та побажань, – це нормально, і перемагає той, хто сильніший і спритніший, а демократія і право не працюють в світі авторитарних диктатур.
Коли Степанові було всього п’ять років, розпочинається Перша Світова війна. Через місцевість, де він ріс, фронт прокотився чотири рази – спочатку влітку-восени 1914 року наступали росіяни, відтак навесні 1915 року, австрійці гнали росіян, далі ще було наближення фронту улітку 1917 року, і врешті тут гриміли фронти українсько-польської війни. Причому прихід кожної зі сторін, за винятком української, супроводжувався пошуком нелояльних – австрійці полювали за "ферретерами" і москвофілами, мадяри у складі армії "найяснішого цісаря" – за тими самими категоріями, росіяни – за "мазєпінцамі", поляки – за "свідомими українцями". Українська Галицька Армія була мало не єдиною, за якою не виросло системних "золотих верб". І от ця Українська Галицька Армія програє. На момент, коли ситуація більш-менш унормовується, Бандері виповнилося дванадцять-тринадцять років.
З усієї цієї мішанини напрошувалося кілька неприємних для тогочасного демократа висновків, утім, з погляду Бандери та його ровесників, геть логічних. Насамперед, жорстка національна конкуренція, переможець якої вільний поводитися з переможеними відповідно до власних інтересів та побажань, – це нормально. Друге – перемагає той, хто сильніший і спритніший, а демократія і право не працюють. Під час війни вони взагалі мають дуже обмежений ефект, але річ у тім, що Бандера і загалом його покоління таки справді "зродилися... з пожеж ідей і полум’я вогнів, Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гніт і гнів на ворогів".
Політична реальність міжвоєнної Польщі аж ніяк не нівелювала усі негативні і антидемократичні досвіди. Загалом польське панування у Галичині почалося з кількаденного єврейського погрому у Львові, у 1920–1930-тих роках Галичина перетворилася на вотчину "ендеків", найбільш шовіністичної і екстремістської партії у польському легальному політикумі. На їхньому сумлінні, зокрема, убивство в 1922 році першого президента Польщі професора Нарутовича, активна участь у супроводжуваній терором, брутальним насильством і катуваннями до смерті цивільного українського населення "пацифікації" 1930 року та мало не міські бої з українцями у 1938 році, численні погроми, убивства і побиття студентів і громадських діячів інших національностей, "відсоткове обмеження вступу" для нацменшин і "лавкове ґетто" для євреїв.
Якщо взяти це все до уваги, стає зрозумілим, що на загальному тлі Бандера і товариші були, як мінімум, не оригіналами. І постає вже інше питання – чому усе це залишається поза увагою і чималої частини польського суспільства, і значної частини українців?
А тому, що якщо врахувати контекст діяльності Бандери у всій її повноті, доведеться попрощатися з кількома дуже важливими загалом для регіону міфами. Насамперед, доведеться згадати неприємну для багатьох реальність – Австро-Угорщина була імперією. Досить ліберальною, але таки імперією. Репутацію раю земного "бабця Австрія" заслужила винятково тому, що реалії після неї були значно менш комфортними для всіх. А про СРСР, який в результаті притарабанився на всі наші терени після "другої тридцятилітньої війни", взагалі промовчимо – на його тлі геть пристойно виглядали навіть третьорядні за мірками міжвоєнної Європи Румунія і Балкани. Не дивно, що в результаті реалії Австро-Угорщини стали об’єктом потужного сентименту, крізь лекала якого імперія "найяснішого цісаря" виглядала справдешнім "золотим віком".
Ресентимент, сповідуваний частиною сучасного польського політикуму, є спадкоємцем кривавої і агресивної діяльності ксенофобів із середовища польської "ендеції" у 1920-1930-х роках, про що цей політикум воліє не згадувати.
Але, попри все, у цій імперії існував негласний "табель про ранги" націй. І визвольна боротьба усіх колишніх підданих "найяснішого цісаря" ішла пліч о пліч з жорстким протистоянням іншим поневоленим народам. Передусім, безпосереднім сусідам. Українець міг домовитися з чехом, та навряд чи з поляком. Угорець міг домовитися з тим-таки поляком – проти чехів чи українців, що одного разу і трапилося в 1938–1939 роках. Отож, основною мотивацією союзів було "проти кого дружимо?". Причина – конкуренція між націями за дуже конкретну землю і дуже конкретний ресурс. Також і тому континентальні імперії завжди розпадаються криваво і залишають по собі численні міни у вигляді взаємної конкуренції між поневоленими народами. Кожен із поневолених народів у цій схемі є для решти, як конкурентом, так і об’єктом проєкції – на ньому можна зігнати злість за все, що зробив з тобою колонізатор.
І саме оця злість та образа стали однією з причин формування як польської ендеції, так і українського інтегрального націоналізму. Про "ендецію" дуже влучно висловився польський інтелектуал Ґжеґож Ґауден, що вона виросла з образи дрібної польської шляхти на весь світ, який допустив розпад Речі Посполитої. Терени концентрації цієї дрібної шляхти частково співпадають з тією частиною Польщі, чиїх мешканців більш освічені і світські земляки іменують цензурними пейоративами, покликаними продемонструвати провінційність тих теренів. І, як наслідок, "застрягання" у різного роду ресентиментах.
Український інтегральний націоналізм, провідником якого став Бандера, виріс також і з образи за щоденну демонстрацію успіху з боку переможних сусідів – успіху українським коштом. Це якщо судити у суто польському ракурсі. Проте так буде неправильно, адже істинний сенс "дня народження Бандери" і причина того, чому Бандера в Україні аж ніяк не провінційний об’єкт пошани, – те, що Україна і далі бореться за свою незалежність. І Бандера є не чим іншим, як символом цієї боротьби. Колись, після перемоги над Москвою і зміни поколінь, можливо, Бандера стане для українців тим, ким для частини поляків є Юзеф Пілсудський, а для євреїв Менахім Беґін. Але ще не зараз.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку: Олеся Ісаюк – історик, докторка гуманітарних наук, наукова співробітниця Центру досліджень визвольного руху та Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького", дослідниця нацистських і совєтських репресій у ХХ столітті.
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