Байден має оголосити про продовження присутності частини військових США в Польщі, - NBС
Президент США Джо Байден на цьому тижні оголосить про продовження присутності в Польщі частини американських сил, а також про зміни в розміщенні сил в країнах Балтії
Про це повідомляє NBС.
Зазначається, що йдеться про те, щоб залишити на тривалий час, а можливо, на постійній основі частину з направлених до Польщі 2 тис. американських військовослужбовців. Додаткові військові сили США прибули до Польщі на тлі загрози масштабного вторгнення Росії у лютому.
Також Байден планує оголосити зміни в розміщенні американських військ у кількох країнах Балтії, які він санкціонував перед вторгненням Росії в Україну. Зміни у складі військ США можуть торкнутися таких країн, як Литва, Латвія та Естонія.
Наразі Байден перебуває в Німеччині на саміті Групи семи найбільших промислово розвинених країн, а потім прямує на саміт НАТО в Іспанії, який проходитиме 28-30 червня.
- Голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що Польща намагається розташувати бригадну групу в рамках структур НАТО на своїй території.
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