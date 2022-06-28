Байден має оголосити про продовження присутності частини військових США в Польщі, - NBС

Про це повідомляє NBС.

Зазначається, що йдеться про те, щоб залишити на тривалий час, а можливо, на постійній основі частину з направлених до Польщі 2 тис. американських військовослужбовців. Додаткові військові сили США прибули до Польщі на тлі загрози масштабного вторгнення Росії у лютому.

Також Байден планує оголосити зміни в розміщенні американських військ у кількох країнах Балтії, які він санкціонував перед вторгненням Росії в Україну. Зміни у складі військ США можуть торкнутися таких країн, як Литва, Латвія та Естонія.

Наразі Байден перебуває в Німеччині на саміті Групи семи найбільших промислово розвинених країн, а потім прямує на саміт НАТО в Іспанії, який проходитиме 28-30 червня.

Голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що Польща намагається розташувати бригадну групу в рамках структур НАТО на своїй території.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb