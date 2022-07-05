Байден про стрілянину на параді в Чикаґо: я не відмовлюсь від боротьби з епідемією збройного насильства
Президент США Джо Байден відреагував на трагічні події, які сталися під час урочистостей до Дня Незалежності у штаті Іллінойс
Про це йдеться в офіційній заяві президента Сполучених Штатів на сайті Білого дому.
"Ми з Джилл (Байден, - ред.) шоковані безглуздим насильством із застосуванням зброї, яке знову принесло скорботу американській спільноті в цей День незалежності", - заявив Байден.
Він також повідомив, що уже сконтактувався з губернатором штату Іллінойс Прітцкером та з Ненсі Ротерінґ, мером міста Хайланд Парк, де відбулася стрілянина. Байден запропонував повну підтримку федерального уряду їхнім громадам.
Президент США також повідомив, що він звернувся до федеральних правоохоронних органів з проханням допомогти поліції в невідкладних пошуках стрілка, який наразі залишається на волі.
"Нещодавно я підписав перший за майже 30 років великий двопартійний закон про реформу зброї. Він містить поправки, які рятуватимуть життя. Попереду ще багато роботи, але я не збираюся відмовлятися від боротьби з епідемією збройного насильства", - наголоси Байден.
- 4 липня біля Чикаґо на урочистому параді до Дня незалежності США невідомий відкрив вогонь по натовпу. Шестеро людей загинуло.
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