Про це йдеться в офіційній заяві президента Сполучених Штатів на сайті Білого дому.

"Ми з Джилл (Байден, - ред.) шоковані безглуздим насильством із застосуванням зброї, яке знову принесло скорботу американській спільноті в цей День незалежності", - заявив Байден.

Він також повідомив, що уже сконтактувався з губернатором штату Іллінойс Прітцкером та з Ненсі Ротерінґ, мером міста Хайланд Парк, де відбулася стрілянина. Байден запропонував повну підтримку федерального уряду їхнім громадам.

Президент США також повідомив, що він звернувся до федеральних правоохоронних органів з проханням допомогти поліції в невідкладних пошуках стрілка, який наразі залишається на волі.

"Нещодавно я підписав перший за майже 30 років великий двопартійний закон про реформу зброї. Він містить поправки, які рятуватимуть життя. Попереду ще багато роботи, але я не збираюся відмовлятися від боротьби з епідемією збройного насильства", - наголоси Байден.

4 липня біля Чикаґо на урочистому параді до Дня незалежності США невідомий відкрив вогонь по натовпу. Шестеро людей загинуло.

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