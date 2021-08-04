Байден закликав піти у відставку губернатора Нью-Йорка через звинувачення в сексуальних домаганнях
Після розслідування генпрокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс президент США Джо Байден висловився за добровільну відставку губернатора-демократа Джеймса Куомо з посади
Про це розповідає ВВС.
У минулому році кілька жінок звинуватили губернатора штату Нбю-Йорк Джеймса Куомо в сексуальних домаганнях. Політик відкидав всі звинувачення в тому, що чіпав жінок неналежним чином, і відмовився піти у відставку, незважаючи на заклики своїх колег-демократів. Він сам запропонував генеральному прокурору Летиції Джеймс провести розслідування.
Розслідування щодо губернатора тривало близько місяця, слідчі опитали майже 200 осіб, в тому числі його співробітниць і деяких жінок, які скаржилися раніше на Куомо. Були вивчені десятки тисяч документів, фотографій і текстових повідомлень.
"Незалежне розслідування дійшло висновку, що губернатор Нью-Йорка домагався безлічі жінок і, діючи таким чином, порушив федеральні закони і закони штату ", - заявила генеральний прокурор Джеймс.
Тепер губернатору може бути оголошений імпічмент, американська поліція також може порушити проти нього кримінальну справу.
У відповідь на результати розслідування президент США Джо Байден заявив, що Куомо слід піти зі своєї посади.
"Я думаю, він повинен подати у відставку", - сказав Байден журналістам в Білому Домі.
"Наскільки я розумію, законодавчий орган штату може прийняти рішення про імпічмент. Цього мені поки точно не відомо. Я ще не ознайомився з усіма відомостями", - додав він.
Куомо займає посаду губернатора третій строк поспіль та нещодавно оголосив про намір балотуватись на пост вчетверте.
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