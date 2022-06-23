Байден запропонував тимчасово скасувати податки на продаж пального

Про це пише Reuters.

"Я повністю розумію, що канікули для податку на газ самі по собі не вирішать проблему, але це надасть сім’ям деяке негайне полегшення, лише трохи передихнути, оскільки ми продовжуємо працювати над зниженням цін на тривалий період", - сказав Байден.

Президент також закликав штати тимчасово призупинити державні податки на пальне, які часто перевищують федеральні ставки. Він також просить великі нафтові компанії запропонувати ідеї, як повернути непрацюючі нафтопереробні потужності.

Видання повідомляє, що основними причинами високих цін дефіциту пального є вплив російського вторгнення в Україну. Деякі економісти вважають, що "податкові канікули" на газ навряд чи знизять загальні темпи інфляції. Призупинення федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон і податку на дизельне паливо в розмірі 24,4 цента залежатиме від рішення Конгресу.

21 червня у Білому домі назвали три ключові цілі Байдена на самітах G7 та НАТО: усі вони стосуються України.

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