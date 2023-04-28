Про це він розповів в етері Еспресо.

"Байдену важливо закінчити війну перемогою України до президентських виборів у США, бо він не може нікому залишити цю справу. Байден повинен закінчити війну, тому що, як він стоїть за Україну, більше ніхто так робити не буде. Але на популярності Байдена у виборах це не позначиться. Як Байден планує скоріше закінчити цю війну, буде залежати від голосування у конгресі щодо допомоги Україні", - сказав політичний діяч.

Юрій Рашкін зауважив, якщо це легко робиться, і Байден знає, що і республіканці, і демократи дадуть йому достатньо грошей, а можливо ще й більше, то тоді, у якомусь сенсі, можна воювати й довше.

"Але з іншого боку ми вже маємо сумніви, що республіканська партія збирається підтримувати подальше фінансування України, бо вже чуємо: "Ми більше не дамо чистого чека, жодного цента Україні". Це ж реальні люди, які є лідерами республіканської партії, однак це думка не всіх республіканців. Тому хотілося б не сподіватися на їхній добрий настрій. Відповідно, закінчити війну перемогою України до наступного голосування було б найкращим варіантом. Але наскільки це можливо, залежить від особистого настрою Путіна, коли він буде готовий капітулювати або ж закінчити своє життя, щоб наступник після нього міг підписати цю капітуляцію. Якщо цього не відбудеться до осені, тоді подальший великий етап, коли США можуть повернути, - це на президентських виборах. Тому для Байдена важливо продовжити свою політику", - підсумував Рашкін.