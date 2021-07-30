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Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря

30 липня, 2021 п'ятниця
13:54
Суспільство дослідницьке судно "Бельгіка"

Україна отримає від Бельгії вживане дослідницьке судно "Бельгіка" з 5 лабораторіями на борту, за допомогою якого можливо буде здійснювати науковий моніторинг Чорного моря

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України.

Зазначається, що передача судна передбачена меморандумом у сфері охорони та відтворення вод і раціонального використання водних ресурсів, який підписали з Бельгійським федеральним офісом з наукової політики та Бельгійським королівським інститутом природничих наук.

"Цим меморандумом бельгійська сторона підтверджує свою готовність безкоштовно передати Україні дослідницьке судно "Бельгіка". Судно 1984 року у хорошому стані та має унікальне вбудоване обладнання, наприклад, високоточні ехолоти", - зазначає Міндовкілля.

У своїй інфографіці відомство зазначає, що досі в України не було жодного робочого дослідницького судна.

За допомогою обладнання корабля можливо буде здійснювати незалежний від рибальства науковий моніторинг рибних запасів, фундаментальні наукові дослідження у відкритому морі, геологічну розвідку морського дна тощо.

"Охорона морських екосистем включена до екологічного блоку Угоди про асоціацію Україна-ЄС, згідно з яким наша держава має здійснювати регулярний морський моніторинг за європейськими стандартами. Наразі Україна впроваджує положення Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію для поетапного досягнення гарного екологічного стану морського середовища. Дякуємо бельгійській стороні за таку допомогу, що посилить екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів", - Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

Судно почне використовуватися в Україні вже цієї осені. Переведення "Бельгіки" до України здійснять за фінансової підтримки проекту ЄС "Європейський Союз задля посилення екологічного моніторингу в Чорному морі".

Окрім подарунка корабля, меморандум передбачає посилення співпраці українських та бельгійських вчених щодо спільного вивчення Чорного моря, зокрема проблеми підвищення рівня сірководню.

Водночас бельгійська сторона запросила українських фахівців долучитися до досліджень у Північному морі.

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Новини
судно
дослідження
Мінекології
Чорне море
Бельгія
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