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Без комісій та з рахунками у доларах, євро та злотих: Кредобанк презентував Правильну картку
Назва нової дебетової картки не випадкова — під час її розробки Кредобанк орієнтувався на запити споживачів та намагався задовольнити їхні основні побажання
Переваги Правильної картки:
- Комфортні умови користування карткою. Вони гранично прості — обслуговування завжди безкоштовне, навіть якщо не користуватися карткою взагалі.
- Зручне та вигідне обслуговування. Правильна — це дебетова картка з безкоштовним поповненням, яка може використовуватися для отримання різних соціальних виплат, стипендій та як зарплатна картка. Зняття коштів без комісії до 100 000 грн щомісяця у будь-яких банкоматах України (50 тис. грн) та у касах Кредобанку (50 тис. грн).
- Можливість працювати з валютою. З пакетом Правильна картка клієнт отримує відразу чотири поточні рахунки: у UAH, USD, EUR та PLN. Їх можна використовувати для переказів та вигідного обміну валют, без комісії за конвертацію. Варто уточнити, що для придбання валюти вигідніше використовувати онлайн-банкінг — там курс привабливіший, ніж у відділеннях.
- Відсотки. Клієнту автоматично відкривається ощадний рахунок, за яким нараховують 6% річних на залишок коштів на рахунку. При цьому можна поповнювати та користуватись коштами на рахунку у будь-який момент.
- Кредитний ліміт. Після трьох місяців користування дебетовою карткою Кредобанк робить персональну кредитну пропозицію.
- Удосконалений дизайн. Правильна картка має вертикальний дизайн, що спрощує її використання у банкоматах та терміналах.
Платіжна картка Правильна — весь набір потрібних опцій і навіть більше
- Кредобанк безкоштовно видає гривневу та одну валютну картки. Валюту для другої картки користувач вибирає самостійно. Тим, хто часто їздить до Польщі, варто звернути увагу на банківські картки у польських злотих. Маючи гривневу Правильну картку, можна безкоштовно знімати гроші на території Польщі в банкоматах PKO Bank Polski. Справа в тому, що основним акціонером Кредобанку є найбільший польський банк PKO в Україні Bank Polski SA. Тому Правильна — це, по суті, картка іноземного банку в Україні.
- За активне використання Правильної картки Кредобанк нараховує бонус у розмірі 1000 грн. Для цього потрібно протягом першого пів року щомісяця отримувати на рахунок суму від 6000 грн (наприклад, зарплату, пенсію чи стипендію) та розраховуватись карткою від 3000 грн.
Як оформити?Замовити платіжну картку можна онлайн, на сайті Кредобанку. Залиште заявку з контактними даними — і з вами зв'яжеться менеджер, щоб відповісти на всі важливі для вас питання.
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