Безпекова ситуація в Україні: Рада заслухає Кулебу, Резнікова та Шмигаля на годині запитань до уряду 25 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на погоджувальну раду 21 лютого.



Голова ВР Руслан Стефанчук запропонував "заслухати на годині запитань до уряду інформацію міністра оборони, міністра закордонних справ та прем'єр-міністра України щодо безпекової ситуації в Україні та довкола неї".



Кожен з чиновників матимуть по 20 хв виступу.



Рішення на погоджувальній раді підтримали одноголосно.

Нагадаємо, станом на 21 лютого окупанти за чотири дні пошкодили 104 будинки місцевих мешканців біля лінії розмежування на Донбасі.