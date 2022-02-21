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Безпекова ситуація в Україні: Рада заслухає Кулебу, Резнікова та Шмигаля на годині запитань до уряду 25 лютого

21 лютого, 2022 понедiлок
12:15
Суспільство Денис Шмигаль

У п'ятницю, 25 лютого, у Раді на тему безпекової ситуації в Україні виступлять міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, очільник Міноборони Олексій Резніков та прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на погоджувальну раду 21 лютого.

Голова ВР Руслан Стефанчук запропонував "заслухати на годині запитань до уряду інформацію міністра оборони, міністра закордонних справ та прем'єр-міністра України щодо безпекової ситуації в Україні та довкола неї".

Кожен з чиновників матимуть по 20 хв виступу.

Рішення на погоджувальній раді підтримали одноголосно. 

  • Нагадаємо, станом на 21 лютого окупанти за чотири дні пошкодили 104 будинки місцевих мешканців біля лінії розмежування на Донбасі.

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безпекова ситуація
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