Білий дім попередив виробників чипів про можливі перебої постачань матеріалів із Росії

Про це повідомляє Reuters.



Можливість відплати РФ за санкції привернула більше уваги після того, група маркетингових досліджень Techcet, опублікувала звіт 1 лютого, в якому підкреслюється залежність багатьох виробників напівпровідників від матеріалів російського та українського походження, таких як неон, паладій та інші.



За оцінками Techcet, понад 90% американських постачань неону напівпровідникового класу надходить з України, тоді як 35% паладію надходить з Росії.



Пітер Харрелл, який входить до складу Ради національної безпеки Білого дому, та його колеги нещодавно поспілкувалися з представниками індустрії чіпів і закликали їх шукати альтернативні джерела. У Білому домі відмовилися розкривати деталі розмов, але наголосили, що адміністрація готова до нового вторгнення Росії в Україну.



"Частиною є робота з компаніями, щоб переконатися, що якщо Росія вживатиме заходів, які блокуватимуть ланцюги поставок, компанії будуть готові до збоїв", - заявив один із високопоставлених чиновників.



Нагадаємо, адміністрація Байдена погрожує ввести жорсткий експортний контроль проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Деякі виробники чіпів переглядають свої ланцюги поставок, щоб перевірити потенційні наслідки конфлікту в Україні.



За словами одного з розробників енергетичних чипів, криза навколо України спричинила зростання цін на рідкісний газ і може спричинити проблеми з постачанням.



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