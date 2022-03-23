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Білорусам пропонують $1000-1500 за участь у війні проти України, - ГУР

23 березня, 2022 середа
11:25

Співробітники російських спецслужб пропонують білоруським військовим $1000-1500 на місяць за участь у війні проти України

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

За інформацією ГУР, співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять "індивідуальні бесіди" з рядовим складом. 

"Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі. За виконання "спеціальних завдань" білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах, наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище", - заявили у ГУР.

За даними української розвідки, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103-ї повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

"Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі", - зауважили в ГУР.  

Зазначається, що серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій "спеціальної операції", перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють. 

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Білорусь
розвідка
російська агресія
ГУР
вербування
білоруська армія
російське вторгнення
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