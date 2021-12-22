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Білоцерківська ТЕЦ зазнає рейдерських атак з боку Інвестохіллс Веста

22 грудня, 2021 середа
13:42
Економіка ТЕЦ

ТОВ “Фінансова компанія Інвестохіллс Веста”, яка не є акціонером АТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль” (БТЕЦ), завдяки корумпованим судовим рішенням перешкоджає нормальному функціонуванню БТЕЦ і вчергове намагається втрутитися в його статутну діяльність

У лютому місяці поточного року закінчились повноваження керівництва БТЕЦ, Правління та Наглядової ради цього підприємства. Більш того, зафіксовано факт протиправної бездіяльності існуючої Наглядової ради БТЕЦ: на місце звільненого Голови Правління досі не призначений новий, хоча законом передбачено обов’язкове скликання Наглядовою радою позачергових загальних зборів акціонерів протягом 10 днів. Але переобрати новий склад Наглядової ради та Правління відповідно до законодавства України АТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль” не змогла через вжиту Господарським судом Київської області заборону, ініційовану представниками Інвестохіллс Веста.

Так, ухвалою Господарського суду Київської області (суддя Бацуца В.М.) від 20 жовтня 2021 року акціонерам було заборонено приймати рішення про припинення повноважень Наглядової ради, Правління, обрання нового складу цих органів. Більш того, суддя Бацуца В.М. заборонив державним реєстраторам здійснювати будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” щодо Акціонерного товариства “Білоцерківська теплоелектроцентраль”, навіть ті, що не стосувалися зборів 20 жовтня 2021 року, а взагалі будь-які. Через цю заборону, прийняту незрозуміло на яких підставах, були зірвані законні збори акціонерів і підприємство не може здійснювати свою господарську діяльність. 

Інші акціонери підприємства, кількість яких становить понад 75%, вважають, що такими діями не лише завдається шкода АТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль” та його акціонерам, але й створюються передумови для рейдерського захоплення Білоцерківської ТЕЦ шляхом  доведення її до банкрутства з метою позбавити акціонерів їхнього майна, а жителів Білої Церкви та великі підприємства - теплопостачання.  

Це ляпас судовій системі України та безкарність суддів, які отримують заробітну плату з бюджету за рахунок коштів платників податків, але дозволяють собі виносити такі рейдерські ухвали. Коли в Україні дійсно боролись з рейдерством, то за подібні ухвали звільняли суддів. Цей кейс є лакмусом, який виявить щирість намірів чинної влади дійсно боротися з рейдерством, яке чиниться за кошти платників податків. 

Постановою від 06 грудня 2021 року Північний апеляційний господарський суд скасував ухвалу Господарського суду Київської області від 20 жовтня 2021 року і відмовив у задоволенні заяви рейдерів – представників Інвестохіллс Вестапро забезпечення позову. У якості підстави скасування зазначеної ухвали апеляційний суд зазначив, що ця ухвала є втручанням у діяльність Білоцерківської ТЕЦ, а суд не має права втручатися в діяльність підприємства. Суд ухвалою вирішив спір по суті але, заборонивши проводити реєстраційні дії, вийшов за межі спору, що є неприпустимим та неспівмірним із заходами забезпечення позову.

Представники ТОВ “Фінансова компаніяІнвестохіллс Веста” знову подали судові позови в Господарський суд м.Києва, Окружний адміністративний суд м.Києва та Святошинський районний суд м.Києва й намагаються отримати ухвали суду, які дуже нагадують вже скасовану ухвалу судді Бацуци В.М. і можуть допомогти рейдерам досягти мети – зірвати акціонерні збори, де більше 75% акціонерів намагаються обрати необхідні для функціонування Білоцерківської ТЕЦ органи правління. Більш того, Святошинський районний суд м.Києва постановив зобов’язати ПАТ “Національний депозитарій України” надіслати повідомлення із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції БТЕЦ, клопотання про арешт таких акцій і заборону вчинення будь-яких дій із зазначеними цінними паперами, що є грубим втручанням в господарську діяльність підприємства.

Акціонери Білоцерківської ТЕЦ, що ініціюють проведення зборів, запрошують інших акціонерів взяти участь у вище зазначених зборах акціонерів і реалізувати свої корпоративні права. Вони відкриті до діалогу, щоб на зборах сформувати новий склад органів підприємства та не дозволити довести його до банкрутства.

Поважаючи незалежність суду і не ставлячи під сумнів наміри суду об’єктивно та неупереджено розглянути ініційовані рейдерами судові процесі, акціонери АТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль” просять вельмишановний суд не допомагати рейдерам, не втручатися у статутну діяльність АТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль” та його акціонерів та не зривати проведення загальних зборів акціонерів, законним чином призначених на грудень 2021 року. 

ТЕЦ
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