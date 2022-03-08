Більше ніж у Ірану і Північної Кореї. Росія абсолютний рекордсмен за кількістю отриманих санкцій

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Еспресо.TV

Всього за десять днів після вторгнення в Україну Росія обійшла Іран і Північну Корею і стала країною, на яку поширюється найбільша кількість санкцій.

За даними глобальної бази даних з відстеження санкцій, в результаті активних та злагоджених дій, зроблених США і європейськими союзниками, починаючи з 22 лютого, Росія стала об'єктом 2778 нових санкцій.

Загальна кількість санкцій щодо країни збільшилася до більш ніж 5530. Це більше, ніж має Іран, який зіткнувся з 3616 санкціями протягом десятиліття, в основному за свою ядерну програму і підтримку тероризму, Сирія, що зіткнулася з 2608 санкціями, Північна Корея – 2077. У Венесуели, М'янми і Куби - 651, 510 та 208, відповідно.

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