Більше смуг руху, велосипедні доріжки, спуск на острів: у КМДА розповіли, як зміниться міст Патона після реставрації
На мосту імені Патона у Києві планують відновлювальні роботи - облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки, міст планують розширити
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"На мосту імені Патона передбачено виконати масштабні відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, планують провести реставраційні роботи:
- ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
- встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
- ремонт конструкцій прогонових будов;
- ремонт опор та опорних частин;
- ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
- реставрація колон (на лівому березі);
- ремонт сполучень із мостом;
- ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
- ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
- ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).
Зазначається, що міст заплановано розширити.
"Нині на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі, автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху", - йдеться в повідомленні.
Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки. Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.
"Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів", - йдеться в повідомленні.
Під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується.
- Нагадаємо, раніше на мосту імені Євгена Патона в Києві не раз проривало магістральні тепломережі.
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