Більше смуг руху, велосипедні доріжки, спуск на острів: у КМДА розповіли, як зміниться міст Патона після реставрації

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На мосту імені Патона передбачено виконати масштабні відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, планують провести реставраційні роботи:

ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);

встановлення бар’єрної та перильної огорожі;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор та опорних частин;

ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);

реставрація колон (на лівому березі);

ремонт сполучень із мостом;

ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;

ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

Зазначається, що міст заплановано розширити.

"Нині на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі, автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху", - йдеться в повідомленні.

Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки. Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.

"Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів", - йдеться в повідомленні.

Під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується.

Нагадаємо, раніше на мосту імені Євгена Патона в Києві не раз проривало магістральні тепломережі.

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