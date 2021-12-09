Біля Маріуполя п'яний водій намагався прорватися через блокпост: нацгвардійці застосували зброю

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.



Поблизу Маріуполя, на стоп-контролі, військові зупинили для перевірки авто Chevrolet. Водій, який був за кермом напідпитку, проігнорував законні вимоги працівників Нацгвардії стосовно огляду та спробував прорватися через блокпост.



"На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 закону України "Про Національну гвардію України", військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса", - повідомляють у Нацгвардії.



Правопорушником виявився 39-річний мешканець Донеччини. Чоловіка затримали, а для з'ясування всіх обставин, на місце події виклиикали поліцію.



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