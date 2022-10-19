Біля США перехопили два російські бомбардувальники

Про це повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Аляски (NORAD).

"NORAD відстежує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які потрапляють до зони ППО. NORAD регулярно стежить за рухом іноземних літаків і, якщо необхідно, супроводжує їх з ППО", - повідомили у командуванні.

Згідно з інформацією, російські Ту-95 Bear-H не входили до суверенного повітряного простору Сполучених Штатів чи Канади, а залишилися у міжнародному.

Водночас у командуванні додали, що не вважають цю діяльність РФ провокаційною, а також не розглядають її як загрозу в зоні розпізнавання північноамериканської ППО.

Раніше Військово-повітряні сили Італії підняли літаки-винищувачі для перехоплення чотирьох російських винищувачів у повітряному просторі Польщі, а потім Швеції.

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