Біля США перехопили два російські бомбардувальники
17 жовтня поблизу американського штату Аляска винищувачі США помітили та перехопили два стратегічні бомбардувальники РФ
Про це повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Аляски (NORAD).
"NORAD відстежує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які потрапляють до зони ППО. NORAD регулярно стежить за рухом іноземних літаків і, якщо необхідно, супроводжує їх з ППО", - повідомили у командуванні.
Згідно з інформацією, російські Ту-95 Bear-H не входили до суверенного повітряного простору Сполучених Штатів чи Канади, а залишилися у міжнародному.
Водночас у командуванні додали, що не вважають цю діяльність РФ провокаційною, а також не розглядають її як загрозу в зоні розпізнавання північноамериканської ППО.
- Раніше Військово-повітряні сили Італії підняли літаки-винищувачі для перехоплення чотирьох російських винищувачів у повітряному просторі Польщі, а потім Швеції.
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