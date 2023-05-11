Бійці ЗСУ на протезах пройдуть піший 120 кілометровий благодійний марафон

Сергій Храпко та Олександр Швецов брали участь у бойових діях у 2014-2015 роках та під час виконання завдань отримали поранення, які привели до ампутації та протезування ніг.

Марафон хлопці пройдуть заради підтримки проєкту створення сучасного приймального відділення Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, пацієнтами якого колись були Сергій та Олександр. Кінцева мета – збір коштів на гастроскоп вартістю 3 633 420 грн.

Дистанція марафону складає 120 кілометрів або 165156 кроків, які бійці пройдуть пішки. Сергій Храпко почне свій марафон в Києві, а Олександр Швецов в Житомирі. Десь на шляху один до одного вони зустрінуться. Кожен крок для них – це є непрості зусилля. Але бажання допомогти пораненим значно сильніше.

Кожен донат у 22 гривні – це один крок. Щоб закрити збір та вирішити завдання необхідно отримати 165 156 таких донатів.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/6oDWWR2MXE?fbclid=IwAR1_Ee5iolGvbpiH7dtGCq0PG3-Yekh3BBO51UMvLXAfO_kwNloGKXOp81k

Брифінг на початку марафону пройде 15 травня 12:00

Місце проведення: Житомирська траса, знак "Кінець Києва", парковка ресторану “Краків” https://maps.app.goo.gl/Z8hyWG2xjG7x1yyHA?g_st=ic

Про учасників Благодійного пішого марафону "Із полум'я зродились"

Олександр Швецов був призваний на військову службу у 29 років, зараз йому 38. 31 березня 2014 року для нього почалася війна. 4 липня на околицях Луганська Олександр отримав вогнепальне осколкове наскрізне поранення лівої гомілки з пошкодженням підколінної артерії.

Втратив 2 літри крові. Операція шунтування артерії виявилася не ефективною. Кровотік не відновлювався. 5 липня лікарі прийняли рішення про невідкладне хірургічне втручання та ампутували ліву ногу на рівні стегна. За праву ногу боролися більше пів року.

Сашко повернувся додому після лікування й протезування, усвідомивши, що його власне життя змінилося й тепер треба опановувати нові реалії. Він пройшов цей шлях сам, та допомагає багатьом пораненим побратимам. Всі ці роки організовував поїздки для ветеранів, показував їм світ та вчив жити з протезом. В перші дні широкого наступу він один з перших почав приїздити та допомагати шпиталю - активно пояснює чому протезуватися краще в Україні - на власному прикладі. Брав і бере участь в Іграх Нескорених.

Сергію Храпко 45 років, має двоє дітей. Він потрапив в шпиталь у 2015 році, у відділення гнійної хірургії, втративши ліву руку і ногу 16 травня 2015 року, внаслідок мінометного обстрілу на околицях села Луганське, Бахмутського району. Переніс 20 операцій. Складне протезування. Отримав нове життя.

Наразі Сергій активно підтримує побратимів в реабілітації. Сам став волонтером і допомагає іншим. Брав і бере участь в Іграх Нескорених.