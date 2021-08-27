"Бізнес повинен іти в політику, якщо він хоче жити тут": Зеленський порівняв своє президентство зі стартапом

Про це він сказав у ефірі програми "Право на владу", повідомляє Укрінформ.

"Українцям, таким провідним, треба ризикувати, і коли я говорю про ризики, а ми порівнюємо це зі стабільністю, я кажу, що саме це ризик: бізнес повинен іти в політику, допомагати країні, якщо він хоче жити тут... Мені здається, що це перше, де ми можемо об'єднатися: просто іти в політику", - сказав Зеленський.

Президент додав, що похід у політику тягне за собою великі ризики та відповідальність.

"Це великі ризики, треба підтримувати таких людей. Це що, не стартап, що перший раз не пузатий політик, який заробив мільйони... У перший раз пішла людина, усі хочуть зжерти цю людину. Вибачте, якщо не підтримувати,не довіряти, шансів нуль", ,- додав Зеленський.