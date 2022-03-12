Близько 1300 людей, - Зеленський назвав втрати українського війська за час повномасштабного вторгнення РФ
Президент Володимир Зеленський вперше озвучив воєнні втрати України з початку повномасштабного вторгнення Росії
Про це він сказав у інтерв'ю іноземним ЗМІ
"У нас загинуло близько 1300 військових", - сказав Зеленський.
За даними Генштабу окупанти втратили понад 12 тисяч солдат, які атакували українську землю.
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