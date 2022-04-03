Близько 18000 військових, 644 танки, 325 систем артилерії та 143 літаки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян становлять:

особового складу - близько 18000 осіб;

танків - 644 од.;

бойових броньованих машин - 1830 од.;

артилерійських систем / artillery systems - 325 од.;

РСЗВ - 105 од.;

засобів ППО - 54 од.;

літаків - 143 од.;

гелікоптерів - 134 од.;

автомобільної техніки - 1249 од.;

кораблів/катерів - 7 од.;

цистерн із ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89 од.;

спеціальної техніки - 24 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Дані уточнюють. Підрахунок втрат ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb