Близько 18000 військових, 644 танки, 325 систем артилерії та 143 літаки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 3 квітня РФ втратила в Україні близько 18000 військових, 1830 бронемашин, 1249 одиниць автотехніки, 134 гелікоптери та 105 РСЗВ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян становлять:
- особового складу - близько 18000 осіб;
- танків - 644 од.;
- бойових броньованих машин - 1830 од.;
- артилерійських систем / artillery systems - 325 од.;
- РСЗВ - 105 од.;
- засобів ППО - 54 од.;
- літаків - 143 од.;
- гелікоптерів - 134 од.;
- автомобільної техніки - 1249 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89 од.;
- спеціальної техніки - 24 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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