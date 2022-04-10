Близько 19300 військових, 722 танки, 342 системи артилерії, 152 літаки та 137 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 10 березня окупанти втратили близько 19 300 військових, 1911 бронемашин, 722 танки, 342 системи артилерії, 152 літаки, 137 гелікоптерів і 108 РСЗВ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
З початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становлять:
- особового складу - близько19 300 осіб;
- танків - 722 од.;
- бойових броньованих машин - 1911 од.;
- артилерійських систем / artillery systems - 342 од.;
- РСЗВ - 108 од.;
- засоби ППО - 55 од.;
- літаків - 152 од.;
- гелікоптерів - 137 од.;
- автомобільної техніки - 1384 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112 од.;
- спеціальної техніки - 25 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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