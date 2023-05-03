Боксер Гвоздик: "Я справді вірив, що росіяни – наші брати"
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думками про війну з Росією і зізнався, що вважав росіян братами
Про це повідомляє "Трибуна" з посиланням на Boxing News.
"Я справді вірив, що росіяни – наші брати. Так, це все почалося ще 2014 року і продовжується. Я знаю, що це політичні моменти, але в наші дні це більше, ніж політика. Тепер між цими двома націями ворожнеча. Я не знаю, що станеться у майбутньому, але щонайменше у найближчі 50 років буде ворожнеча, бо українці цього ніколи не пробачать. Для росіян ніколи не було проблемою приїхати в Україну. Було багато машин на російських номерах. І ніхто їх не підривав. А тепер раптом з’явились якісь нацисти чи націоналісти, де вони? Що за дурня?", - сказав Олександр Гвоздик
Боксер також відповів на наративи, що в Україні живуть нацисти.
"Можливо, це політика, але це було зроблено руками росіян на нашій території. Вони можуть казати що завгодно, що вони борються з нацистами. Де вони бачать нацистів? Я все своє життя говорив російською. Я жив у Харкові і подорожував Україною, їздив у західні регіони, говорив російською. Тоді в цих регіонах більшість людей говорила… Зараз, звісно, через цю ситуацію, навіть я намагаюсь говорити українською, хоч я і не дуже добре нею володію. Але я намагаюсь. Раніше, якщо ти приїжджав до Львова і говорив російською до людини за прилавком, то тобі відповідали російською, навіть якщо ця людина говорить українською", - каже Гвоздик.
35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.
Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 19 поєдинків, в 18 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.
Обандо у 57 поєдинках зазнав 35 поразок.
- 12 лютого український боксер Олександр Гвоздик здолав мексиканця Жозуе Обандо у першому поєдинку після трирічної перерви.
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