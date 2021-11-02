Боксер, який нокаутував Джошуа, закликав Усика не повторити його помилок у реванші
Американський боксер Енді Руїс порадив українцю Олександру Усику тримати себе у формі перед другим поєдинком проти британця Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Boxing Insider.
За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі, Усику не варто занадто довго та бурхливо святкувати перемогу над Джошуа, оскільки йому самому це коштувало втрати титулів.
"Я не хотів би, щоб Усик повторив мої помилки. Отримати всі пояси, гуляти, робити всі ці дурні речі та не турбуватися про збереження титулів. Упевнений, Усик вчинить правильно", – сказав Руїс
Влітку 2019 року американець сенсаційно нокаутував Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули, проте поступився британцю у реванші.
Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг британця та став новим чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 28 жовтня Олександр Усик заявив, що не повторюватиме перед другим боєм з Ентоні Джошуа помилки Енді Руїса, який вийшов на реванш у жахливій формі.
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