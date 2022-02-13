Борис Філатов заявив, хто міг напасти на журналістів в аеропорту Дніпра, й обіцяє відео з камер спостереження

Про це мер написав у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні у Ігоря Валерійовича Коломойського день народження. Дай Боже йому здоров'я.



Сьогодні до нього летіли гості. Різними приватними літаками.



Сьогодні в аеропорту, в якому будують термінал чи для Ярославського / чи для Бені / і злітну смугу чи для держави / чи для Бені, стався напад на знімальну групу "Української правди". Виродки кидалися із ножами на журналістів", - зазначив Філатов.



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У зв'язку з цим він звернувся до керівників держави з проханням "дати політичну оцінку цьому інциденту і не намагатися юридично "замилити" цю справу".



Зі свого боку Борис Філатов обіцяє, що мерія "докладе всіх зусиль, щоб передати в "УП" ("Українську правду", звідки були постраждалі журналісти - ред.) всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".



"У нашому аеропорту стоїть система камер, яку ми встановлювали у 2014 році за свої гроші і якщо з неї зникне якась інформація, то це буде говорити про змову поліції зі злочинцями", - наголосив міський голова Дніпра.

Коломойському сьогодні виповнилося 59 років.





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