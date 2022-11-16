Про це повідомляє Національна поліція України.

Підрозділ протидії кіберзлочинам у Житомирській області за процесуального керівництва Чуднівської окружної прокуратури викрив жителя Чуднівщини, який ошукував людей в умовах війни під виглядом послуг перевезення з тимчасово окупованих територій на підконтрольні Україні.

25-річний житель Чуднівщини поширював у месенджерах повідомлення з пропозицією перевезти охочих виїхати з тимчасово окупованих територій на підконтрольні Україні. Ціна на послуги була невисокою, тому дзвінки із замовленнями активно надходили. "Перевізник" просив перерахувати йому на картку завдаток у сумі 6 тисяч гривень нібито на пальне, а після того зв’язок із ним уривався.

Нині поліцейські встановили щонайменше двох постраждалих від цієї шахрайської схеми. Це родичі людей, що нині знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, і які таким чином сподівались вивезти близьких.

15 листопада поліцейські провели санкціоновані слідчі дії за місцем проживання фігуранта та в його автомобілі. У результаті обшуків вилучили докази протиправної діяльності чоловіка, зокрема комп’ютерну техніку та інтернет-обладнання, засоби зв’язку, сім та банківські картки тощо.

Наразі досудове розслідування триває за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюються й інші факти та особи постраждалих від протиправних дій.



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