Британії потрібно показувати, що вона інвестує у країну, яка зможе перемогти, - посол України Пристайко
У Великій Британії є консенсус та консолідація з приводу того, що президент Росії Володимир Путін має зазнати поразки у війні проти України
Про це в ефірі Еспресо сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
"Проблеми економічні все одно є близькими до кожного мешканця - і в Британії так само. Зростання вартості життя попри те, що Британія не так сильно зав'язана на російський газ, як інші наші партнери, є також. Саме тому чіткі сигнали, які надходять від уряду, корони, всіх у Британії є дуже важливими для консолідації. Мені здається, що є консенсус у британському суспільстві, що є зло і його потрібно побороти. Тут кажуть прямолінійно: "Путін має зазнати поразки", - сказав Пристайко.
На думку посла, цей рівень дозволяє тримати на рівні стосунки між країнами.
"Безумовно потрібні досягнення, потрібно показувати, що вони інвестують у правильну країну, яка зможе досягти перемоги. Для цього потрібно потерпіти, бути на це готові", - підсумував він.
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