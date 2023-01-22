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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Британії потрібно показувати, що вона інвестує у країну, яка зможе перемогти, - посол України Пристайко

22 січня, 2023 неділя
14:50
війна з Росією Вадим Пристайко

У Великій Британії є консенсус та консолідація з приводу того, що президент Росії Володимир Путін має зазнати поразки у війні проти України

Про це в ефірі Еспресо сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Проблеми економічні все одно є близькими до кожного мешканця - і в Британії так само. Зростання вартості життя попри те, що Британія не так сильно зав'язана на російський газ, як інші наші партнери, є також. Саме тому чіткі сигнали, які надходять від уряду, корони, всіх у Британії є дуже важливими для консолідації. Мені здається, що є консенсус у британському суспільстві, що є зло і його потрібно побороти. Тут кажуть прямолінійно: "Путін має зазнати поразки", - сказав Пристайко.

На думку посла, цей рівень дозволяє тримати на рівні стосунки між країнами.

"Безумовно потрібні досягнення, потрібно показувати, що вони інвестують у правильну країну, яка зможе досягти перемоги. Для цього потрібно потерпіти, бути на це готові", - підсумував він.

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Росія
Володимир Путін
МЗС України
Велика Британiя
підтримка України
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