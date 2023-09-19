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Британська вчена пояснила взаємозв'язок формування континентів із зародженням життя на інших планетах

19 вересня, 2023 вiвторок
11:09
Наука на фото: супутник ALOS-3

Британська дослідниця заявила, оскільки континенти і тектоніка плит, яка їх утворює, є критично важливими для життя, то звуження ймовірних місць розташування кам'янистих планет може зробити пошук придатних для життя світів більш ефективним

Про це повідомляє Science Alert.

Джейн Грівз - професор астрономії в Школі фізики та астрономії Кардіффського університету в Уельсі. Її робота зосереджена на формуванні планет та їхній придатності для життя.

Якщо континенти і тектоніка плит, яка їх утворює, є критично важливими для життя, то звуження ймовірних місць розташування кам'янистих планет може зробити пошук придатних для життя світів більш ефективним.

Деякі дослідження показують, що тектоніка плит не була дуже активною мільярди років тому, коли вперше з'явилося життя. Тож, можливо, вона не була необхідною для зародження життя, але для того, щоб життя збереглося і розвинулося в більш складні істоти, такі як людина, вона, швидше за все, була необхідною.

Планети з континентами можуть підтримувати більше біомаси протягом довших періодів часу, ніж планети без них, а тектоніка плит створює континенти. Рівз знайшла спосіб відстежити, які планети можуть мати континенти, простеживши, де є тектоніка плит.

Процес тектоніки земних плит розпочався близько 3 мільярдів років тому, тобто приблизно 9,5 мільярдів років від початку Всесвіту. У дослідженні Грівз перші континенти з'явилися за 2 мільярди років до Землі на зорях з тонкими дисками.

Вона також виявила, що на більшості планет континенти формуються повільніше, ніж на Землі. Планети потребують необхідної кількості тепла для формування континентів, а надлишок тепла є несприятливим фактором.

Грівз пише, що зірки з меншою металічністю, ніж наше Сонце, можуть бути гарним місцем для пошуку придатних для життя екзопланет з континентами.

"Особливо цікавими видаються системи з досонячною металічністю", - пише вона.

Усі ці планети з її вибірки сформували континенти швидше, ніж Земля, тож розвинуте життя на них більш ймовірне. Можливо, навіть більш розвинене, ніж у нас.

Грівз робить висновок, що перспективи пошуку придатних для життя планет з довгоживучими континентами хороші.

"Перспективи пошуку скелястих екзопланет з континентами видаються дуже багатообіцяючими, враховуючи, що сусідні зірки, подібні до Сонця, вже дали кілька кандидатів на існування", - пише вона.

Ми не можемо сказати напевно, де ми знайдемо життя або в якому геофізичному середовищі. Все, що ми можемо зробити - це спостерігати за Землею, продовжувати будувати потужніші телескопи і бути терплячими.

  • Вчені виявили, що космічні структури ростуть повільніше, ніж передбачено загальною теорією відносності Ейнштейна, а темна енергія відіграє більш домінуючу гальмівну роль, ніж вважалося раніше.

космос
Велика Британiя
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